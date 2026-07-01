Παχυσαρκία: “Αιφνίδιος θάνατος” για τη δράση του υπ. Υγείας με δωρεάν φάρμακα

Στον αέρα βρέθηκαν ξαφνικά τα περίπου 70.000 άτομα που συμμετέχουν στη δράση του υπουργείου Υγείας για δωρεάν χορήγηση φαρμάκων, ιατρικών ραντεβού και εξετάσεων, για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενήλικων, καθώς το πρόγραμμα αιφνιδίως διακόπηκε χθες, Τετάρτη.

Η δράση είχε ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως αναφέρει στο NEWS 24/7 o δικαιούχος στο πρόγραμμα Γιώργος Κ. ενώ βρισκόταν στον 3ο από τον 8ο μήνα της θεραπείας, ξαφνικά και χωρίς καμία προειδοποίηση από το υπουργείο Υγείας, ενημερώθηκε με email ότι ακυρώνεται το ραντεβού που είχε τον επόμενο μήνα.

«Οι γιατροί από το Κέντρο Υγείας με ενημέρωσαν ότι αιφνιδίως ακυρώθηκαν όλα τα ραντεβού που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δράση για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αφήνοντάς μας ουσιαστικά στη μέση της θεραπείας. Μου συστήνουν να καλέσω στο 11401 το οποίο είναι αρμόδιο γι’ αυτήν τη δράση, απ’ όπου μου επιβεβαιώνουν την προσωρινή παύση του προγράμματος για τους επόμενους 2 μήνες», εξηγεί ο Γιώργος.

Όπως εκτιμά ο ίδιος, η απόφαση για την αναστολή της δράσης του υπουργείου Υγείας θα πρέπει να είναι των τελευταίων ημερών καθώς «πριν από 9 μέρες είχα καλέσει στο 1566 για ραντεβού τον Αύγουστο και μου είχαν πει ότι φαίνονται διαθέσιμα μόνο μέχρι τις 7-8 Αυγούστου, κάτι που σημαίνει ότι κλείνανε κανονικά ραντεβού για εκείνες τις ημερομηνίες».

Μιλώντας τη Δευτέρα στα «Παραπολιτικά» 90,1 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έριξε την ευθύνη της αιφνίδιας διακοπής του προγράμματος στους γιατρούς, οι οποίοι, όπως ανέφερε, θα έπρεπε να έχουν ενημερώσει τους δικαιούχους του προγράμματος.

«Το πρόγραμμα αυτό ανακοινώθηκε ότι τελειώνει 30/06. Όσοι μπήκαν στο πρόγραμμα την μέρα που τους έβαζε ο γιατρός τους έπρεπε να τους πει “να ξέρεις το κράτος πληρώνει μέχρι 30/06” γιατί το πρόγραμμα ήταν από την αρχή Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν έχει να κάνει ότι εμείς ακυρώνουμε γρηγορότερα το πρόγραμμα απ’ ότι ήταν προγραμματισμένο, αφετηριακά ήταν 30/06 άρα όλοι ξέρανε ότι είναι 30/06. Επειδή το πρόγραμμα έχει ανέλπιστα μεγάλη επιτυχία είμαστε σε μια διαπραγμάτευση μήπως μπορέσουμε και έχουμε μια μικρή παράταση ώστε να μην μείνουν άνθρωποι στην μέση της θεραπείας τους και αναγκαστούν να πληρώσουν τα φάρμακα από την τσέπη τους. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία που έχουνε, αντιλαμβάνομαι απολύτως την πίεση που αισθάνονται, αλλά δεν αλλάξαμε καμία απόφαση, 30/06 είναι να τελειώσει το πρόγραμμα, δεν έγινε κάποιος αιφνιδιασμός. Μας ενδιαφέρει να βρούμε μια λύση».

Υπενθυμίζεται ότι ο κύκλος της δράσης για τη διαδικασία αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ενηλίκων θα είχε διάρκεια 8 μήνες για τον κάθε ασθενή και ως εκ τούτου υπήρχαν προγραμματισμένα ραντεβού που ακυρώθηκαν.

Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται κάποιοι ασθενείς να είχαν ενημερωθεί από τους γιατρούς τους και κάποιοι όχι, όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, αλλά σε κάθε περίπτωση είχαν όλοι κλείσει μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών-τηλεφωνικών ραντεβού 1566, τα οποία όμως ακυρώθηκαν αιφνιδίως και όπως γίνεται ξεκάθαρο, δεν ήταν μόνοι οι γιατροί που δεν ενημέρωσαν, αλλά δεν είχαν ενημερωθεί ούτε τα ηλεκτρονικά συστήματα και τελευταία στιγμή ακύρωναν τα ραντεβού το ένα μετά το άλλο.

Επίσης, καθώς το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είχε καθυστερήσει να ξεκινήσει (το υπουργείο Υγείας είχε ανακοινώσει ότι ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2025 και ξεκίνησε περί τα μέσα Δεκεμβρίου) δεν έχει ολοκληρωθεί για κανέναν από τους 70.000 δικαιούχους.

Έτσι, κάποιοι έχουν λάβει για 5 μήνες αγωγή, κάποιο άλλοι, όπως ο Γιώργος Κ. έχουν πάρει αγωγή μόνο για 3 μήνες και ξαφνικά, αν θέλουν να συνεχίσουν τη θεραπεία τους, θα πρέπει άμεσα να βάλουν το χέρι στην τσέπη.

«Το θετικό είναι ότι είδα μεγάλη απώλεια βάρους με το φάρμακο. Τώρα όμως που κόβεται χωρίς απολύτως καμία προηγούμενη ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας το πρόγραμμα, θα πρέπει να σταματήσω, καθώς η αγωγή κοστίζει τον μήνα πάνω από 280 ευρώ», λέει ο Γιώργος.

Επίσης, στην περίπτωση που συνεχιστεί το πρόγραμμα, υπάρχουν πολλές καταστάσεις που πρέπει να ξεκαθαριστούν, καθώς ακόμη και αν μέσα σε 10 ημέρες απενεργοποιηθεί, οι ασθενείς δεν αναμένεται να μην βρίσκουν ραντεβού ανοιχτό στους γιατρούς που τους παρακολουθούν.

«Τα ραντεβού που ακυρώθηκαν, προφανώς θα κλειστούν από άλλους, πότε θα ξαναβρώ εγώ τον γιατρό που με παρακολουθεί για να μου κάνει εξετάσεις και να μου γράψει τα φάρμακα», διερωτάται ο Γιώργος.

Πότε θα ξεκινήσει ξανά το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας, αυτή τη στιγμή οι αρμόδιοι έχουν επιδοθεί σε ένα αγώνα, με συσκέψεις επί συσκέψεων με τα συναρμόδια υπουργεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να βρεθεί ο τεχνικός τρόπος ώστε να αποδεσμευτούν άμεσα τα χρήματα για τη συνέχιση του προγράμματος, αφού όπως φαίνεται, δεν είχαν προβλέψει ότι το πρόγραμμα δεν μπορεί να συνεχιστεί με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης μετά τις 30 Ιουνίου και είχαν κλείσει έως και τον Αύγουστο ραντεβού στους δικαιούχους.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, αναμένεται να συνεχιστεί τον Σεπτέμβριο, όπως είχε ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.