Σήμερα αναχωρούν οι 37 μετανάστες από τα κρατητήρια Καλαμάτας

Μετά από παραμονή εννέα ημερών στην Καλαμάτα, αρχικά στις αποθήκες του λιμανιού και στη συνέχεια στα κρατητήρια Καλαμάτας, οι 37 μετανάστες θα αναχωρήσουν σήμερα το πρωί για την Αθήνα.

Ειδικότερα θα μεταφερθούν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής και εκεί θα αποφασιστεί σε ποια δομή μεταναστών θα καταλήξουν, με πιθανότερη αυτή τη στιγμή τη δομή στις Σέρρες.

Να θυμίσουμε πως πρόκειται για 36 υπηκόους Μπανγκλαντές και έναν υπήκοο Σουδάν που διασώθηκαν το βράδυ της Κυριακής 17 Αυγούστου 58 ναυτικά μίλια νότια της Καλαμάτας.

Στο ταχύπλοο που τους μετέφερε από λιμάνι κοντά στη Βεγγάζη της Λιβύης υπήρχαν και δύο διακινητές υπήκοοι Μπανγκλαντές, ηλικίας 27 και 28 ετών,

οι οποίοι προφυλακίστηκαν από την περασμένη Πέμπτη ύστερα από εντολή του ανακριτή Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.