Ρώτησαν για τα δέντρα στη Σιδ. Σταθμού

20:00 24/09
Οι ίδιοι έφεραν ως παράδειγμα την 23ης Μαρτίου, λέγοντας πως εκεί «ανάσαναν» ντόπιοι και επιχειρηματίες, δεδομένου πως περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό οι κουτσουλιές.
Για το αν θα κλαδευτούν ορισμένα από τα δέντρα στην οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού ρωτούσαν τις περασμένες μέρες επαγγελματίες της περιοχής στο πλαίσιο των αστικών αναπλάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, ούτως ώστε να περιοριστεί η δυσοσμία λόγω των πουλιών.
