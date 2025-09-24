eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025 20:00

Ρώτησαν για τα δέντρα στη Σιδ. Σταθμού

Γράφτηκε από τον

Για το αν θα κλαδευτούν ορισμένα από τα δέντρα στην οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού ρωτούσαν τις περασμένες μέρες επαγγελματίες της περιοχής στο πλαίσιο των αστικών αναπλάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, ούτως ώστε να περιοριστεί η δυσοσμία λόγω των πουλιών.

Οι ίδιοι έφεραν ως παράδειγμα την 23ης Μαρτίου, λέγοντας πως εκεί «ανάσαναν» ντόπιοι και επιχειρηματίες, δεδομένου πως περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό οι κουτσουλιές.

