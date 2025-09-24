Ρώτησαν για τα δέντρα στη Σιδ. Σταθμού

Για το αν θα κλαδευτούν ορισμένα από τα δέντρα στην οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού ρωτούσαν τις περασμένες μέρες επαγγελματίες της περιοχής στο πλαίσιο των αστικών αναπλάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, ούτως ώστε να περιοριστεί η δυσοσμία λόγω των πουλιών.