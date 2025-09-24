Κανένας δεν μπορεί να ζει με τον φόβο

Αντιδράσεις προκάλεσε η ανακοίνωση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την εγκατάσταση ειδικής ομάδας ενστόλων, μάχιμων και εξειδικευμένων αστυνομικών μέσα στους καταυλισμούς Ρομά. Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των αστυνομικών υποστηρίζουν ότι αυτό δεν γίνεται έτσι απλά με μια ανακοίνωση και δεν είναι τόσο εύκολο όσο αναγγέλλεται, τονίζοντας ότι «έχουμε κουραστεί πλέον από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα». Οι επιφυλάξεις έχουν κυρίως να κάνουν με την έλλειψη αστυνομικού προσωπικού. Υπάρχουν, όμως, και αντιδράσεις από οργανώσεις πολιτών, αλλά και από συλλόγους Ρομά, που μιλούν για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στοχοποίηση μιας ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας.

Οι ανακοινώσεις για ένα σοβαρό ζήτημα δεν μπορούν, προφανώς, να γίνονται ένα πρωί σε τηλεοπτικό στούντιο από τον αρμόδιο υπουργό. Αυτό δείχνει ότι προτεραιότητα έχει η επικοινωνιακή αντιμετώπιση του ζητήματος. Η κυβέρνηση βλέπει ότι υφίσταται πολιτικό κόστος από την παραβατικότητα που προέρχεται από Ρομά και σπεύδει να ανακοινώσει μέτρα. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σημαντικές διαρροές προς τη Φωνή Λογικής, που το τελευταίο διάστημα πραγματοποιεί συστηματική καμπάνια κατά των Ρομά.

Οι αντιδράσεις από τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των αστυνομικών δείχνουν ότι δεν θέλουν να «μπλέξουν» σε επιχειρήσεις μέσα σε καταυλισμούς Ρομά. Αν και δεν το ομολογούν, υπάρχει φόβος για την ασφάλειά τους, αλλά και επιπρόσθετη καταπόνηση, την οποία κανένας εργαζόμενος του Δημοσίου δεν επιδιώκει. Το ζήτημα της στοχοποίησης και της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει, τέλος, παρατραβήξει ως επιχείρημα και παραβλέπει τα γεγονότα που αποκαλύπτουν οι αριθμοί της παραβατικότητας. Σε κάθε περίπτωση, όπως οι αστυνομικοί περιπολούν και σταθμεύουν σε οποιαδήποτε γειτονιά και πλατεία, έτσι θα πρέπει να γίνεται και στους καταυλισμούς των Ρομά.

Δεν μπορεί να υπάρχει άβατο, ειδικά όταν τα στοιχεία δείχνουν ότι σε συγκεκριμένες περιοχές υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν είναι στοχοποίηση, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία πρώτα και κύρια των ίδιων των Ρομά.

Η δράση οργανωμένων ομάδων Ρομά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα ασφάλειας για τη Μεσσηνία. Η αύξηση της αστυνόμευσης είναι μόνιμο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει αν θα εγκατασταθούν σταθμοί της Αστυνομίας μέσα στον καταυλισμό ή στις εισόδους του, ούτε πώς αυτοί θα στελεχωθούν και από πού, αλλά να σταματήσει αυτό που συμβαίνει καθημερινά. Ανθρώπινα δικαιώματα έχουν όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας και η Πολιτεία θα πρέπει να προστατεύει ισότιμα όλους. Κανείς δεν μπορεί να αυθαιρετεί και κανένας δεν μπορεί να ζει με τον φόβο.

