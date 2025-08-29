Σύλληψη δύο 25χρονων για διακίνηση ναρκωτικών - Ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης

Δύο 25χρονοι συνελήφθησαν ως μέλη εγκληματικής οργανώσεις, που διακινούσε κοκαΐνη, χασίς και χάπια ecstasy στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας.

Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών αστυνομικών της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας το πρωί της Τετάρτης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο νεαροί, που μαζί με τουλάχιστον έναν ακόμα συνεργό τους διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών στην Καλαμάτα τουλάχιστον το τελευταίο τετράμηνο.

Όπως προέκυψε ο ένας 25χρονος προμηθευόταν τις ναρκωτικές ουσίες από άγνωστες πηγές και στη συνέχεια τις μετέφεραν στην “καβάτζα” στο σπίτι του συνομήλικου συνεργού του. Στη συνέχεια είτε με αυτοκίνητα, είτε πεζή συναντούσαν τους πελάτες τους και… έσπρωχναν τα ναρκωτικά.

Οι δύο νεαροί πουλούσαν την κοκαΐνη προς 100 ευρώ το γραμμάριο, την ακατέργαστη κάνναβη προς 8 ευρώ το γραμμάριο, την κατεργασμένη σε μορφή “σοκολάτας” προς 20 ευρώ το γραμμάριο και κάθε χάπι ecstasy προς 25 ευρώ.

Σε έρευνες που ακολούθησαν τόσο στα σπίτια, όσο και σε αυτοκίνητο τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 413,7 γραμμαρίων,

- Ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), συνολικού βάρους 45,2 γραμμαρίων,

- Ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 24,5 γραμμαρίων,

- 2 τσιγαριλίκια κάνναβης,

- 1 δισκίο ecstasy,

- 2 ζυγαριές,

- 1 πιστόλι,

- 1 αναδιπλούμενο μαχαίρι,

- 2 μεταλλικές λαβίδες

- Διάφορες ουσίες, που χρησιμοποιούνταν στη νόθευση ναρκωτικών ουσιών,

- 2 κινητά τηλέφωνα, ως μέσα επικοινωνίας για την τέλεση αξιόποινων πράξεων,

- Tο χρηματικό ποσό των 2.795 ευρώ και το ποσό των 200 λεκ Αλβανίας, ως προερχόμενα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και

Τέλος κατασχέθηκε και έναν όχημα, ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα, η οποία περιλαμβάνει και έναν ακόμα άγνωστο συνεργό.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας, όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το Σάββατο.Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την ταυτοποίηση του άγνωστου συνεργού τους.

Δ.Πλ.