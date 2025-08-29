Μεσσηνία: Συνελήφθη στον Μελιγαλά γιατί έμπαινε σε σπίτια!

Σε σπίτια στην Ανθούσα του Δήμου Οιχαλίας προσπάθησε να μπει ένας 33χρονος, ο οποίος τελικά συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης στον Μελιγαλά.

Την προηγούμενη μέρα ο 33χρονος μπήκε σε αυλή σπιτιού στην Ανθούσα με σκοπό να κλέψει, αλλά έγινε αντιληπτός και τράπηκε σε φυγή.

Δεν πτοήθηκε όμως και με τον ίδιο τρόπο μπήκε σε αυλή γειτονικού σπιτιού, όπου από ξεκλείδωτο σταθμευμένο αυτοκίνητο αφαίρεσε μία χρεωστική κάρτα, την οποία μάλιστα χρησιμοποίησε κάνοντας 3 συναλλαγές συνολικής αξίας 45 ευρώ.

Από βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων και του πρώτου σπιτιού, ο 33χρονος ταυτοποιήθηκε και τελικά συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Καλαμάτας. Στην κατοχή του μάλιστα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 ναρκωτικά χάπια.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Οιχαλίας.