Μεσσηνία: Σύλληψη δύο γυναικών για παράνομη αλιεία στην παραλία Τζάνε

 Να ψαρεύουν παράνομα συνελήφθησαν δύο γυναίκες στη θαλάσσια περιοχή Τζάνε του δήμου Μεσσήνης προχθές το μεσημέρι.

Ειδικότερα στελέχη της Λιμενικής Αρχής Καλαμάτας εντόπισαν και συνέλαβαν μια 79χρονη και μία 69χρονη, διότι εντοπίστηκαν εντός της θάλασσας να διενεργούν αλιεία έχοντας στην κατοχή τους ένα πλαστικό μπουκάλι το οποίο περιείχε 100 ml απαγορευμένης χημικής ουσίας (γαλαζόπετρα) σε υγρή μορφή, καθώς και ένα δοχείο που περιείχε 35 γραμμάρια γαλαζόπετρας σε στέρεη μορφή.

Η χημική ουσία κατασχέθηκε και θα αποσταλεί για έλεγχο στη Χημική Υπηρεσία Καλαμάτας.

Στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας κατάσχεσαν τα αλιεύματα που βρέθηκαν στην κατοχή των δύο γυναικών, ενώ κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προστίμων που προβλέπονται.

Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας.

