Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (15-21/9)

Ανακοινώθηκαν χθες τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου για την προσεχή εβδομάδα από 15 έως 21 Σεπτεμβρίου.