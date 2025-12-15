eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025 11:14

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στα δικαστήρια Καλαμάτας για να απολογηθεί ο ανιψιός

Γράφτηκε από την

Στα δικαστήρια της Καλαμάτας μεταφέρθηκε λίγα λεπτά μετά τις 10 σήμερα το πρωί ο 31χρονος ανιψιός, που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του θα μεταφερθεί στα δικαστήρια ο έτερος συλληφθείς για ηθική αυτουργία, ο 32χρονος επιχειρηματίας.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές απαντήσεις για να "φωτιστεί" το διπλό έγκλημα της Φοινικούντας.

Κατηγορία Αστυνομικά
