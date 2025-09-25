Συλλήψεις στην Αττική από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας

Τρία… λαβράκια έβγαλε η πολύμηνη έρευνα του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, σε συλλήψεις να γίνονται στην Αττική για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Πρόκειται για ξεχωριστές περιπτώσεις, όπου τρία άτομα διακινούσαν ποσότητες χασίς και κοκαΐνης σε χρήστες στις περιοχές του Κορυδαλλού,

του Περιστερίου και του Αγίου Παντελεήμονα, με την Δίωξη Ναρκωτικών Καλαμάτας να καταγράφει μία ακόμη επιτυχία με τη σύλληψή τους.

Πρόκειται για έναν 49χρονο που διακινούσε χασίς στην περιοχή του Κορυδαλλού, έναν 68χρονο που επίσης διακινούσε ποσότητες χασίς στην ευρύτερη περιοχή του Περιστερίου και έναν 71χρονο που διακινούσε χασίς αλλά και κοκαΐνη σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπως στον Αγιο Παντελεήμονα και στα Πατήσια.

Οι δύο τελευταίοι είχαν απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρχές με υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, μάλιστα σε βάρος του 71χρονου εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Και οι τρεις διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες τουλάχιστο τους τελευταίους τρεις μήνες, πουλώντας σε χρήστες προς 10 ευρώ το γραμμάριο το χασίς και προς 100 ευρώ το γραμμάριο την κοκαΐνη.

Υστερα από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας και αξιοποιώντας πληροφορίες, στήθηκε οργανωμένη επιχείρηση προχθές το πρωί, με τη συνδρομή της Α’ Ο.Π.Κ.Ε. Μεσσηνίας.

Τι κατασχέθηκε σε σπίτια σε Κορυδαλλό,

Περιστέρι και Αγιο Παντελεήμονα

Στο σπίτι του 49χρονου στην Κορυδαλλό βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες χασίς συνολικού βάρους 1 κιλού και 515,7 γραμμαρίων, δύο ζυγαριές, το χρηματικό ποσό των 2.390 ευρώ ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και ένα κινητό τηλέφωνο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων και χειρόγραφες σημειώσεις.

Στο σπίτι του του 68χρονου στο Περιστέρι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες χασίς συνολικού βάρους 2 κιλών και 87 γραμμαρίων, 5 ζυγαριές,

το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ ως προερχόμενο από τη διακίνηση

ναρκωτικών ουσιών, ένα κινητό τηλέφωνο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων και αντικείμενα σχετικά με τη συσκευασία ναρκωτικών ουσιών.

Τέλος, στο σπίτι του 71χρονου στον Αγιο Παντελεήμονα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες χασίς συνολικού βάρους 430,1 γραμμαρίων, ποσότητες κοκαΐνης συνολικού βάρους 6,4 γραμμαρίων, μία ζυγαριά, ένα κινητό τηλέφωνο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων και αντικείμενα σχετικά με τη συσκευασία ναρκωτικών ουσιών.

Και οι τρεις έκρυβαν σε χώρους των σπιτιών τους τις ναρκωτικές ουσίες, έπαιρναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, ενώ έκλειναν ραντεβού κυρίως σε εξωτερικούς χώρους για την διακίνηση των ναρκωτικών.

Σε βάρος των τριών σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και αναμένεται να οδηγηθούν στους εισαγγελείς.

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.