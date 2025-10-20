Τι σημαίνει η νίκη Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα – Για θετική εξέλιξη κάνουν λόγο Αθήνα και Λευκωσία (βίντεο)

Ως θετική εξέλιξη προκειμένου να προωθηθούν οι άτυπες συζητήσεις για το Κυπριακό, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, αποτιμούν Αθήνα και Λευκωσία την εκλογή του Τουφάν Ερχιουμάν, ως νέου ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Άμεσα διαθέσιμος για συνάντηση δηλώνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Επαναλαμβάνω την ετοιμότητα, τη σταθερή πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητά μου να συνεχίσω να συμβάλλω στην προσπάθεια για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού», τόνισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας



Σε νέο κεφάλαιο αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. «Η βούληση των Τουρκοκυπρίων να αναδείξουν ως νέο ηγέτη τους τον Τουφάν Ερχιουμάν ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού», είπε.



Ο κ. Ερχιουμάν έχει τοποθετηθεί υπέρ μιας «χαλαρής» ομοσπονδιακής λύσης, όμως στην πρώτη τοποθέτησή του εμφανίστηκε προσδεδεμένος στο άρμα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. «Ας μην έχει κανείς την παραμικρή αμφιβολία. Όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, φυσικά, θα αντιμετωπίζονται σε απόλυτη συνεργασία με την Τουρκία», ανέφερε.



Η Άγκυρα, πάντως, δεν φαίνεται διατεθειμένη να μετακινηθεί από τη διχοτομική λογική της, με τον Ταγίπ Ερντογάν να υπερασπίζει την κυριαρχία του ψευδοκράτους και το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να μιλά για πραγματικότητες στο νησί, δηλαδή αυτό που νοείται στην Τουρκία ως «δύο κράτη».

«Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας», τόνισε ο Ερντογάν.

Θετικά εκτιμούν την εκλογή Ερχιουμάν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κριτική κάνουν ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση.



«Ανοίγει ο δρόμος για τη συνέχιση της διαδικασίας λύσης του Κυπριακού Προβλήματος», είπε ο Δημήτρης Μάντζος τομεάρχης Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε: «η λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο είναι επιλογή ειρήνης».

«Το ΚΚΕ δεν συμμερίζεται τις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε σχέση με την εκλογή του Τουφάν Ερχουρμάν στο ψευδοκράτος», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.



Ο Κυριάκος Βελόπουλος από την πλευρά του είπε πως, «Κατεχόμενα έχουμε, παράνομη κυβέρνηση έχουμε και οι δικοί μας οι “φωστήρες” στην Αθήνα θριαμβολογούν».



Ο Αλέξης Τσίπρας είπε επίσης πως, «αξίζει όλοι να αγωνιστούμε- και ιδιαίτερα οι προοδευτικές δυνάμεις- για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό».



Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ανακοινωθεί η ημερομηνία σύγκλησης της άτυπης πενταμερούς.

Η σημασία της αλλαγής φρουράς στα κατεχόμενα

Στο Κυπριακό το «αφεντικό» δεν είναι ο εκάστοτε εκλεγμένος ηγέτης, αλλά η η Άγκυρα, τόνισε ο διπλωματικός συντάκτης Νίκος Μελέτης στο ΕΡΤnews.

Εξήγησε, πως το ότι φεύγει ο Τατάρ από την ηγεσία των Τουρκοκυπρίων, είναι θετικό. Ήταν ένας σληροπυρηνικός εθνικιστής, ο οποίος εμπόδιζε κάθε προσπάθεια συνεννόησης. Ο Τουφάν Ερχιουμάν, είναι πιο μετριοπαθής και διαλλακτικός. Υποστηρίζει τη χαλαρή ομοσπονδία.

Το πρώτο «δείγμα γραφής» θα το πάρουμε μέσαστον Νοέμβριο, που πιθανότατα θα γίνει η συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και κατόπιν στις διαβουλεύσεις με τον ΟΗΕ, για τη διαμόρφωση του πλαισίου για την πενταμερή που από το 2021, δεν μπορεί να προχωρήσει σε διάλογο ουσίας, διότι τίθεται από την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή πλευρά η λύση δύο κρατών.

