Χαρίτσης: Κατήγγειλε τον Δήμα για φθηνά κόλπα κι αποχώρησε

Αποχώρησε από τη αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής μετά τη δευτερολογία του, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, καταγγέλλοντας έντονα τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμα για τον, όπως ανέφερε, συνεχή εμπαιγμό των πολιτών της Μεσσηνίας και της Ηλείας σχετικά με τον οδικό άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα.

Για ακόμα μια φορά, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έφερε στη Βουλή το ζήτημα του δρόμου – καρμανιόλα, στον οποίο, όπως επεσήμανε, ο φόρος αίματος είναι πολύ βαρύς και η οδική ασφάλεια χιλιάδων πολιτών της Μεσσηνίας και της Ηλείας ανύπαρκτη, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε δύο φορές στον Υπουργό ότι το ζήτημα δεν αφορά τον ίδιο και τον κ. Δήμα ή τον εκάστοτε αρμόδιο Υπουργό, παρόλα αυτά ο κ. Δήμας επέλεξε να καταφύγει σε φτηνά κόλπα -σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά- προκειμένου να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση αποδεικνύοντας εντέλει ότι δεν είχε τίποτα να απαντήσει για το ίδιο το έργο.

Στις καταγγελίες του κ. Χαρίτση ότι έναν ολόκληρο χρόνο πριν ο Υφυπουργός κ. Ταχιάος, απαντώντας και πάλι σε επίκαιρη ερώτησή του, είχε δεσμευτεί ότι εντός δύο εβδομάδων θα έφταναν οι προμελέτες στο Υπουργείο και στις ερωτήσεις του για το αν παραδόθηκαν οι προμελέτες, αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την εξέλιξη του έργου και αν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών απαντούσε για τον οδικό άξονα Πάτρα – Πύργος.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επεσήμανε ότι από πέρσι τον Νοέμβριο έχει ζητήσει να κατατεθούν στη Βουλή οι προμελέτες και μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη απάντηση.

Πηγή: news247.gr