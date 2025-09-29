“Μαϊμού” λογιστές εξαπάτησαν ηλικιωμένη στην Καλλιθέα Καλαμάτας

Αλλες τέσσερις περιπτώσεις απατών εις βάρος ηλικιωμένων ατόμων έγιναν γνωστές σε περιοχές της Μεσσηνίας, της Αργολίδας και της Κορινθίας.

Η εξιχνίαση των απατών που απέφερε στην τετραμελή σπείρα το χρηματικό ποσό των 17.310 ευρώ, έγινε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου εξιχνιάστηκαν.

Ολα ξεκίνησαν όταν την περασμένη Τετάρτη έγινε καταγγελία στο Ναύπλιο για δύο απάτες, με τους επιτήδειους να παριστάνουν τους λογιστές και να εξαπατούν ηλικιωμένες γυναίκες σε Τολό και Ναύπλιο, αποσπώντας κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ στη μία περίπτωση και 4.000 ευρώ στη δεύτερη περίπτωση.

Την επόμενη ημέρα συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μάνδρας ένας 41χρονος και μία 34χρονη (και οι δύο Ρομά) στο ύψος του Χαϊδαρίου ενώ ήταν καθ’ οδόν για την Αθήνα με νοικιασμένο αυτοκίνητο.

Από την προανάκριση προέκυψε πως οι συγκεκριμένοι προσποιούμενοι τους λογιστές και παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθή χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικούς ισχυρισμούς, όπως μεσολάβηση για την μη καταβολή προστίμου, εξαπατούσαν ηλικιωμένα άτομα και κατάφερναν να τους αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα.

Με τη συγκεκριμένη μέθοδο ο 41χρονος και η 34χρονη μαζί με δύο ακόμα άτομα, ο ένας εκ των οποίων Ρομά, είχαν αποσπάσει από ηλικιωμένη στην Καλλιθέα Καλαμάτας στις 23 Σεπτεμβρίου, το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ και χρυσαφικά απροσδιόριστης αξίας.

Αλλη μία αντίστοιχη απάτη είχαν διαπράξει με την ίδια μεθοδολογία και στην Κορινθία.

Στον νοικιασμένο αυτοκίνητο που επέβαιναν οι συλληφθέντες και στην κατοχή τους, βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 17.310 ευρώ, καθώς και πλήθος κοσμημάτων, μέρος των οποίων αποδόθηκε στην παθούσα μίας εκ των περιπτώσεων.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική

ομάδα που διέπραττε απάτες, η οποία περιλαμβάνει ακόμα δύο άτομα.

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.

Κ.Ηλ.