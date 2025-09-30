Ηλικιωμένη στην Κυπαρισσία έπεσε θύμα “τεχνικών της ΔΕΗ”

Στο τηλεφώνημα που της έγινε συστήθηκαν ως τεχνικοί της ΔΕΗ και πως υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο ηλεκτρικό δίκτυο του σπιτιού της, ενώ της ζήτησαν να βάλει χρήματα και κοσμήματα σε μια πλαστική λεκάνη και να τα αφήσει έξω από την πόρτα του σπιτιού της.

Η ηλικιωμένη, που ζει μόνη της στο σπίτι, πείστηκε και έβγαλε την πλαστική λεκάνη έξω από την πόρτα στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας που μένει. Μπήκε πάλι στο σπίτι της και όταν μετά από λίγη ώρα ξαναβγήκε η λεκάνη είχε εξαφανιστεί μαζί με τα χρήματα, χωρίς η ίδια να δει κάποιον. Στη συνέχεια ειδοποίησε την Αστυνομία και το ΑΤ Τριφυλίας ερευνά την υπόθεση.

Αξίζει να σημειώσουμε πως, σύμφωνα με πληροφορίες, ανάλογο συμβάν είχε γίνει πριν λίγο χρονικό διάστημα πάλι στην Κυπαρισσία, με την ίδια ακριβώς μέθοδο.

Κ.Μπ.