Δήμος Καλαμάτας: Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης

Προγραμματική σύμβαση υπεγράφη σήμερα μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας, του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Καλαμάτας «Αειφόρος Πόλη Α.Ε.», και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Πάρνωνας Α.Ε.», με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της τεχνικής και διοικητικής ικανότητας του Δήμου στην υλοποίηση έργων.

Η σύμβαση υπεγράφη από τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, την πρόεδρο της «Αειφόρου Πόλης» Μαρία Αγγελή και από τον διευθύνοντα σύμβουλο του «Πάρνωνα» Μαρίνο Μπερέτσο.

Η σύμβαση, ήρθε σε συνέχεια αποφάσεων συλλογικών οργάνων, υπογράφηκε σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και προβλέπει τη στενή συνεργασία των τριών φορέων για την παροχή τεχνικής, διοικητικής και συμβουλευτικής υποστήριξης προς τις υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος έχει σε εξέλιξη την υλοποίηση του Κλιματικού Συμβολαίου καθώς και πλειάδας έργων μέσα από τη ΒΑΑ, την ΟΧΕ Ταϋγετου, και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

“Στόχος είναι η ωρίμανση και εκτέλεση νέων έργων όσο και η διαχείριση υφιστάμενων ή προγραμματισμένων δράσεων. Η συνεργασία αυτή στοχεύει να επιταχύνει περαιτέρω τις διαδικασίες υλοποίησης έργων, να ενισχύσει τη διαχειριστική επάρκεια του Δήμου και να διευκολύνει την αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα” τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας.