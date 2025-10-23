Υποβολή αιτήσεων για το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Δημοτικό Κοινωνικό Συσσίτιο

Να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη τους στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Δημοτικό Κοινωνικό Συσσίτιο καλεί τους ενδιαφερόμενους δημότες ο Δήμος Καλαμάτας.

Βασικό κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων είναι το ετήσιο καθαρό ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα και η περιουσιακή κατάσταση, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικιακή ομάδα, τα προβλήματα υγείας – αναπηρίες και η κοινωνική έρευνα.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διατίθενται στο Δημαρχείο Καλαμάτας (Κτίριο Β, Διεύθυνση Πρόνοιας, ισόγειο, γραφ. εξυπηρέτησης δημοτών) και έχουν αναρτηθεί στο kalamata.gr. “Οσοι δημότες έχουν ήδη εγκριθεί, θα υποβάλλουν εκ νέου αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά” τονίζεται.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται έως τις 31 Οκτωβρίου στο πρωτόκολλο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.