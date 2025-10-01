Κορώνη: Συνελήφθη ζευγάρι με αμφορείς και αρχαία αγγεία προερχόμενα από ναυάγιο!

Αμφορείς και αρχαία αγγεία και αντικείμενα κατείχε παράνομα ένα ζευγάρι σε κατάστημα που διατηρεί στην Κορώνη!

Πρόκειται για έναν 56χρονο και μια 59χρονη που συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας και κατηγορούνται για παράβαση των νομοθεσιών περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και εις βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία.

Στην Ασφάλεια Καλαμάτας υπήρχαν πληροφορίες για ύπαρξη αρχαίων αντικειμένων από ένα ζευγάρι σε κατάστημα με είδη δώρων και διατροφής που διατηρεί στην Κορώνη.

Τι βρέθηκε στο κατάστημά τους

Πράγματι σε έρευνα που έγινε στο κατάστημα τους βρέθηκαν καλά κρυμμένα σε αποθήκη και κατασχέθηκαν δύο βάσεις αμφορέων και τμήμα σώματος αυτού, τέσσερα στόμια με λαβές και τμήματα σώματος αμφορέων, τρία αγγεία, πιθανώς υδρίες, με στόμια και λαβές, δύο αμφορείς, με λαβές, με βάση και τμήμα σώματος, δύο λαβές, μία υδρία, με στόμιο και λαβή και δύο άδειοι κάλυκες πυρομαχικών πυροβόλων/κανονιών.

Υστερα από γνωμάτευση αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, πρόκειται για ενάλια αρχαία αντικείμενα της Υστερορωμαϊκής περιόδου, από τον 3ο έως τον 7ο μ.Χ. αιώνα και πιθανολογείται πως προέρχονται από ναυάγιο που είχε γίνει στην ευρύτερη περιοχή της Κορώνης.

Πρόκειται για εμπορικού χαρακτήρα σκεύη που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση τροφίμων.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα, σύμφωνα με εκτίμηση αρχαιολόγου, εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και θα αποσταλούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας για περαιτέρω εξέταση και εκτίμηση της αξίας τους.

Ο 56χρονος και η 59χρονη αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα έως ότου εκτιμηθούν τα κατασχεθέντα, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Να σημειωθεί πως ο 56χρονος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Κ.Ηλ.