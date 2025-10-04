eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 04 Οκτωβρίου 2025 17:46

Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (6-12/10)

Ανακοινώθηκαν χθες τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την προσεχή εβδομάδα από 6 έως 12 Οκτωβρίου.

Για τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας τα δρομολόγια είναι τα εξής:

 

Δευτέρα 6/10 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Φλεσσιάδα - Ποταμιά - Παλαιό Λουτρό - Κάτω

Βούταινα - Βούταινα - Μάκραινα - Παλαιά Βρύση - Κουλκάδα - Κεφαλόβρυσο -

Τριπύλα – Ραπτόπουλο.

 

Τρίτη 7/10 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Αχλαδοχώρι - Μαθία - Λύκισσα - Γαμβριά - Κόκκινο -

Άνω Αμπελόκηποι - Κάτω Αμπελόκηποι - Εξοχικό - Ζιζάνι - Καπλάνι - Υάμεια.

 

Τετάρτη 8/10 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Νέδουσα - Αλαγονία - Πηγές - Αρτεμισία - Λαδάς -

Άνω Καρβέλι - Κάτω Καρβέλι - Περιβολάκια - Ελαιοχώριο.

 

Πέμπτη 9/10 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εξωχώρι - Σαϊδόνα - Καστάνια - Καρυοβούνι - Μηλέα -

Πλάτσα - Νομιτσί - Θαλάμες - Λαγκάδα - Αγ. Νίκωνας.

 

Παρασκευή 10/10 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Πρόδρομος - Αγαλιανή - Κυπαρισσία - Φιλιατρά - Χριστιανούπολη - Πλάτη - Περδικονέρι - Στασιό - Ξηρόκαμπος - Αρμενιοί – Βρύσες - Μουριατάδα - Σελλά και Αετός.

 

Σάββατο 11/10 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εύα - Αγριλιά - Αμφιθέα - Ανδρούσα - Καλογερόραχη -

Ελληνοεκκλησιά - Τρίκορφο - Κλήμα.

Κατηγορία Αστυνομικά
