Ενοπλη απόπειρα ληστείας σε σπίτι 89χρονης στην Ασπροπουλιά

Μεγάλη λαχτάρα πήρε μια 89χρονη μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Κυριακής, όταν είδε μέσα στο σπίτι της τέσσερα άτομα με κουκούλες να επιχειρούν να την ληστέψουν!

Το περιστατικό έγινε στο χωριό Ασπροπουλιά, ενώ ένας εκ των τεσσάρων δραστών κρατούσε όπλο και οι υπόλοιποι τρεις ερεύνησαν το χώρο.

Αφού δεν βρήκαν χρήματα, χρυσαφικά ή άλλου είδους αντικείμενα αξίας, τράπηκαν σε φυγή, δίχως να αφαιρέσουν κάτι.

Η ηλικιωμένη που είναι λογικό τρομοκρατήθηκε από την ένοπλη απόπειρα ληστείας, είναι καλά στην υγεία της και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για την ταυτοποίηση και την σύλληψη των τεσσάρων δραστών, με την προανάκριση να διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.