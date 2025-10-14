Στη ΓΑΔΑ για να παραδοθεί ο συνεργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Ενα βήμα πιο κοντά στην εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ "Αμμος" στη Φοινικούντα φάινεται ότι έρχονται οι Αρχές, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ένας εκ των βασικών υπόπτων κατευθύνεται προς τη ΓΑΔΑ για να παραδοθεί.

Οπως αναφέρει το newsit.gr πρόκειται για έναν 22χρονο ο οποίος φαίνεται να είναι συνεργός στη διπλή δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 62χρονου επιστάτη του στη Φοινικούντα, ως συνεπιβάτης στη μηχανή με την οποία ο δολοφόνος προσέγγισε τον τόπο του εγκλήματος.

Ο 22χρονος, κατευθύνεται προς τη ΓΑΔΑ συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Μπάμπη Λυκούδη και πλέον δρομολογούνται άμεσες εξελίξεις για τον εντοπισμό τόσο του δράστη ως φυσικού αυτουργού, όσο και τυχόν άλλου ατόμου ως ηθικού αυτουργού.