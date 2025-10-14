Στη ΓΑΔΑ για να παραδοθεί ο συνεργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Οπως αναφέρει το newsit.gr πρόκειται για έναν 22χρονο ο οποίος φαίνεται να είναι συνεργός στη διπλή δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 62χρονου επιστάτη του στη Φοινικούντα, ως συνεπιβάτης στη μηχανή με την οποία ο δολοφόνος προσέγγισε τον τόπο του εγκλήματος.
Ο 22χρονος, κατευθύνεται προς τη ΓΑΔΑ συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Μπάμπη Λυκούδη και πλέον δρομολογούνται άμεσες εξελίξεις για τον εντοπισμό τόσο του δράστη ως φυσικού αυτουργού, όσο και τυχόν άλλου ατόμου ως ηθικού αυτουργού.