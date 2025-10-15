Στην Καλαμάτα οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες για το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα

Οι δύο 22χρονοι έφτασαν στην Καλαμάτα από την ΓΑΔΑ και μέσα στην ημέρα θα βρεθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών, όπου θα τους απαγγελθούν κατηγορίες για το στυγερό αυτό έγκλημα.

Ο 33χρονος ανιψιός αναγνώρισε τον δράστη

Χθες το βράδυ ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου θύματος βρέθηκε στη ΓΑΔΑ και αναγνώρισε τον φερόμενο φυσικό αυτουργό, καθώς ήταν παρών στη δολοφονία του θείου του και του 61χρονου επιστάτη.

Να θυμίσουμε πως ο 22χρονος συνεργός παραδόθηκε αυτοβούλως χθες και κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό, λέγοντας πως σκοπός τους ήταν να εκβιάσουν τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να του αποσπάσουν χρήματα και όχι να τον σκοτώσουν.

Από τη μεριά του ο επίσης 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής αρνείται κάθε συμμετοχή του στο διπλό έγκλημα και μένει να δούμε αν θα ακολουθήσει την ίδια υπερασπιστική γραμμή και ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή.

Για την αστυνομία η υπόθεση δεν έχει κλείσει μιας και υπάρχουν πολλά κενά στην κατάθεση του 22χρονου που παραδόθηκε και εξετάζεται να εμπλέκεται στη διπλή δολοφονία και τρίτο άτομο, ενδεχομένως από το συγγενικό περιβάλλον του 68χρονου αρχιτέκτονα. Αυτό που εξετάζεται είναι ένα τηλεφώνημα που έγινε λίγα λεπτά πριν τις δολοφονίες από τον 22χρονο με άτομο που βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ.

Κ.Ηλ.