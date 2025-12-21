Έτοιμο να σφυρίξει το τουριστικό τρενάκι της Καλαμάτας - Μια νέα γιορτινή εμπειρία (βίντεο+φωτο)

Η νέα αυτή εμπειρία καλεί κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν τη γοητεία της πρωτεύουσας της Μεσσηνίας μέσα από μια ξεχωριστή διαδρομή, συνδυάζοντας ιστορία, πολιτισμό και τοπική ατμόσφαιρα.

Η διαδρομή 2,7 χιλιόμετρων θα αφορά τόσο το Ιστορικό Κέντρο όσο και το εμπορικό κέντρο της πόλης, ενώ οι επιβάτες θα καταβάλουν ένα συμβολικό αντίτιμο.

Η πρώτη και βασική διαδρομή του τρένου θα έχει αφετηρία την οδό Κροντήρη στο πάνω μέρος της κεντρικής πλατείας και θα διαγράφει έναν κύκλο που θα περνά από κομβικά σημεία της πόλης (Νικηταρά – Αναγνωσταρά – πλ. 23ης Μαρτίου – Υπαπαντής – Χρυσοστόμου Θέμελη – Φάριος – Μητροπολίτη Μελετίου – Υπαπαντής – 23ης Μαρτίου – Νέδοντος – Κροντήρη – Αριστομένους – Φραντζή – Σιδηροδρομικού Σταθμού – Γιατράκου – Νέδοντος - Κροντήρη). Η εναλλακτική διαδρομή θα διασχίζει τις οδούς Αριστομένους – Φραντζή – Σιδηροδρομικού Σταθμού – Γιατράκου – Νέδοντος – Κιλκίς – Αρτέμιδος – 23ης Μαρτίου – Υπαπαντής – Χρυσοστόμου Θέμελη – Φάριος – Μητροπολίτη Μελετίου – Υπαπαντής – 23ης Μαρτίου – Νέδοντος – Κροντήρη.

Η δοκιμαστική διαδρομή πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής, με τα επίσημα δρομολόγια να αναμένεται να ξεκινήσουν στην αρχή της επόμενης εβδομάδας, πιθανότατα αύριο Δευτέρα.

Η λειτουργία του τρένου εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, ενώ, παρά τις καθυστερήσεις που ακολούθησαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η υλοποίηση του προχωρά κανονικά. Στις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί για την αφετηρία, είχαν εκφραστεί επιφυλάξεις για την οδό Κροντήρη ως προς το κυκλοφοριακό, πέφτοντας τότε στο τραπέζι η λύση της οδού Φραντζή, ωστόσο τελικά προκρίθηκε η αρχική πρόταση.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας και του φορέα Open Top Bus Hellas, που υπέβαλε το σχετικό αίτημα για τις νέες διαδρομές. Ο Δήμος, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, παρέχει τη βεβαίωση βατότητας των οδών και καθορίζει τον χώρο της αφετηρίας, εξασφαλίζοντας ότι η λειτουργία του τρένου θα είναι απολύτως ασφαλής και οργανωμένη. Το βασικό πλάνο δεν αφορά στάσεις, ενώ το τρένο θα κινείται με 25 χιλ./ώρα, ώστε να μην κολλάει η κίνηση. Υπενθυμίζεται πως η αρχική πρόταση έγινε από το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας.