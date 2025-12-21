H ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που απαγορεύει τη χρήση ποδηλάτων σε πεζόδρομους

Σε αυστηρότερους κανόνες κυκλοφορίας προχωρά η πόλη των Βρυξελλών, βάζοντας φρένο στη χρήση ποδηλάτων και ηλεκτρικών σκούτερ σε μεγάλο τμήμα του ιστορικού της κέντρου.

Οι νέοι κανονισμοί προβλέπουν ουσιαστική απαγόρευση της διέλευσης δικύκλων από την κεντρική πεζοδρομημένη ζώνη, γνωστή ως Le Piétonnier, με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων με τους πεζούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των δημοτικών αρχών, από το επόμενο έτος ποδήλατα και ηλεκτρικά σκούτερ θα επιτρέπονται στην περιοχή μόνο τις πρώτες πρωινές ώρες, από τις 4:00 έως τις 11:00. Εκτός αυτού του χρονικού πλαισίου, οι χρήστες που επιθυμούν να διασχίσουν τη ζώνη θα υποχρεούνται να κατεβαίνουν από τα οχήματά τους και να τα μετακινούν πεζοί.

Η ρύθμιση αφορά μια έκταση περίπου 18.000 τετραγωνικών μέτρων στην καρδιά της βελγικής πρωτεύουσας, η οποία μετατράπηκε σε αποκλειστικό πεζόδρομο το 2015, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αναζωογόνηση του κέντρου, τη μείωση της κυκλοφορίας οχημάτων και τη δημιουργία ενός πιο «πράσινου» και ήσυχου αστικού περιβάλλοντος.

Όπως επισημαίνουν οι δημοτικές αρχές, το μέτρο έρχεται ως απάντηση στον αυξανόμενο αριθμό παραπόνων για επικίνδυνες συνθήκες συνύπαρξης πεζών και ποδηλατών ή «σκουτεράδων», ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου παραβιάζεται το υφιστάμενο όριο ταχύτητας των 6 χιλιομέτρων την ώρα στον κοινόχρηστο χώρο.

Η αρμόδια για την κίνηση στην πόλη δημοτική σύμβουλος, Anaïs Maes, τόνισε ότι οι νέοι κανόνες αποσκοπούν κυρίως στη βελτίωση της ασφάλειας ευάλωτων ομάδων, όπως ηλικιωμένοι, οικογένειες με μικρά παιδιά και άτομα με μειωμένη κινητικότητα, οι οποίοι συχνά δηλώνουν ότι αισθάνονται ανασφάλεια ανάμεσα στη συνεχή ροή ποδηλάτων.

Αντιδράσεις και ενστάσεις

Η απόφαση, ωστόσο, έφερε αντιδράσεις. Οργανώσεις ποδηλατών και ομάδες που δραστηριοποιούνται στην οδική ασφάλεια κάνουν λόγο για υπερβολικό και μονομερή περιορισμό, υποστηρίζοντας ότι οι εναλλακτικές διαδρομές που προτείνονται δεν προσφέρουν επαρκή προστασία. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται συχνά για δρόμους με αυξημένη μηχανοκίνητη κυκλοφορία, τυφλά σημεία και ελλιπή ποδηλατική υποδομή.

Οι επικριτές χαρακτηρίζουν το μέτρο «δυσανάλογο» και ζητούν μια πιο ισορροπημένη λύση, με τη δημιουργία σαφώς οριοθετημένων ποδηλατικών διαδρομών εντός του αστικού ιστού, αντί για την πλήρη απομάκρυνση των ποδηλάτων από τον πεζόδρομο.

Από την πλευρά της, η δημοτική αρχή απαντά ότι η χάραξη αποκλειστικών λωρίδων εντός της πεζοδρομημένης ζώνης θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες ταχύτητες και να αυξήσει τις συγκρούσεις και τα ατυχήματα. Οι συζητήσεις για την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής και τις τεχνικές λεπτομέρειες του μέτρου βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Οι Βρυξέλλες διαμηνύουν ότι στόχος δεν είναι η κατάργηση της βιώσιμης κινητικότητας, αλλά η προστασία των πεζών. Παρ’ όλα αυτά, οι επικριτές της απόφασης επιμένουν ότι η ενίσχυση της ποδηλατικής υποδομής θα έπρεπε να προηγηθεί οποιουδήποτε τόσο εκτεταμένου περιορισμού.

