Ενοπλοι ληστές έδεσαν ιδιοκτήτη βενζινάδικου και πήραν 200.000 ευρώ στα Τρόπαια Αρκαδίας!

Οι αδίστακτοι ληστές έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους περίμεναν έναν ιδιοκτήτη βενζινάδικου να κλείσει το κατάστημα του γύρω στις 10 το βράδυ και στη συνέχεια με την απειλή όπλου τον έβαλαν στο σπίτι του που βρίσκεται δίπλα και τον έδεσαν! Αξίζει να σημειωθεί πως το βενζινάδικο βρίσκεται σε σχετικά απομονωμένη περιοχή.

Απειλώντας τον με όπλο τον ανάγκασαν να τους πει που είναι το χρηματοκιβώτιο και με τη χρήση τροχού κατάφεραν να το ανοίξουν και να αποσπάσουν πάνω από 200 χιλιάδες ευρώ!

Νωρίτερα είχαν φροντίσει να εξουδετερώσουν το σύστημα ασφαλείας, καταστρέφοντας τις κάμερες παρακολούθησης και το μηχάνημα καταγραφής.

Οι πέντε δράστες τράπηκαν σε φυγή με αυτοκίνητο και αναζητούνται από τις αρχές. Ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου καυσίμων κατόρθωσε μετά από 20 περίπου λεπτά να λυθεί από την καρέκλα που τον είχαν δέσει και ειδοποίησε την αστυνομία. Προανάκριση για την σύλληψη των 5 ληστών διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.

