Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ζητούν αναπαράσταση της σκηνής του διπλού φονικού - Απαντήσεις από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου

Την αναπαράσταση της σκηνής του διπλού φονικού της Φοινικούντας ζητούν συγγενείς του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με σκοπό να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκαν ο συγγενείς τους και ο 61χρονος επιστάτης.

Με το αίτημα που θα εξεταστεί από την Ανακρίτρια Καλαμάτας ουσιαστικά ζητείται να βρεθούν στον τόπο του εγκλήματος οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες, όσο και ο ανιψιός του ενός θύματος ως ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του φονικού.

Παράλληλα απαντήσεις σε αρκετά κενά που παρουσιάζουν οι καταθέσεις των δύο συλληφθέντων αναμένεται να δοθούν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου τόσο των 22χρόνων, όσο και των θυμάτων, αλλά και άλλων ατόμων που εικάζεται ότι πριν και μετά το έγκλημα έχουν επικοινωνία με τους δράστες.

Επιπλέον τόσο ο 22χρονος φερόμενος ως φυσικός αυτουργός, όσο και ο συνομήλικός του που παραδόθηκε αυτοβούλως ως συνεργός παραμένουν κρατούμενοι στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, οπότε και θα οδηγηθούν ξανά στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας για να απολογηθούν. Μέρα με τη μέρα πάντως βλέπουν το φως της δημοσιότητας αρκετές πληροφορίες, που έχουν να κάνουν με την γνωριμία των δύο τους από τα σχολικά κιόλας χρόνια στην Καλλιθέα, γεγονός που καταδεικνύει ότι η επαφή τους δεν ήταν ευκαιριακή, αλλά πηγαίνει πίσω από τα χρόνια που φοιτούσαν μαζί στη Σιβιτανίδειο Σχολή.

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣ

Εξάλλου χθες εκδόθηκε επίσημη ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συλλήψεις των δύο 22χρονων, η οποία αναφέρει τα εξής:

“Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία 2 ατόμων, καθώς και η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος έτερου ατόμου, που τελέστηκαν την 05-10-2025 στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης δύο 22χρονοι ημεδαποί, που κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός, αντίστοιχα.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, βραδινή ώρα της 5-10-2025, άγνωστος δράστης μετέβη σε χώρο υποδοχής κάμπινγκ, όπου με χρήση πυροβόλου όπλου, τραυμάτισε θανάσιμα τον ιδιοκτήτη. Στον χώρο βρίσκονταν ακόμη δύο άτομα, που προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο δέχθηκαν επίσης πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να τραυματιστεί ομοίως θανάσιμα. Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή, χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτα.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας και το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, καθώς και από την αξιοποίηση πληροφοριακών και προανακριτικών στοιχείων, διακριβώθηκε η εμπλοκή στην υπόθεση δύο δραστών, ενώ παράλληλα χαρτογραφήθηκε πλήρως η διαδρομή που ακολούθησαν.

Από την περαιτέρω προανακριτική διαδικασία ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δύο 22χρονων, από τους οποίους ο ένας την 14-10-2025 εμφανίστηκε αυτοβούλως στην έδρα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, ενώ ο δεύτερος εντοπίσθηκε και προσήχθη, κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Σε σωματική έρευνα, καθώς και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν ο ρουχισμός και εξοπλισμός αναβάτη που φορούσε κατά την τέλεση της ανθρωποκτονίας ένας από τους κατηγορούμενους καθώς και κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα εξετασθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της έρευνας, εξιχνιάστηκε και προγενέστερη περίπτωση πρόκλησης σωματικών βλαβών με αεροβόλο πιστόλι, σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Για τον λόγο αυτό, τα εντάλματα με τα οποία συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν και τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της αυτουργίας και της συνέργειας στην απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέσθηκε σε βάρος του την 07-09-2025.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια Ανάκριση”.