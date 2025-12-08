Στο “κάδρο” των χριστουγεννιάτικων προκρατήσεων η Καλαμάτα - Ξεπέρασε το 70%

Προ των πυλών είναι η κορύφωση της χειμερινής τουριστικής περιόδου, με τις περισσότερες πόλεις να έχουν ήδη στολιστεί για την εορταστική περίοδο.

Η κινητικότητα στους ελληνικούς προορισμούς βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα ενώ σε αρκετούς επαληθεύεται για άλλη μια χρονιά η κλισέ φράση «δεν πέφτει καρφίτσα».

Κάτι τέτοιο ισχύει κυρίως στις περιοχές όπου τα θεματικά πάρκα έχουν τη θέση τοπόσημου αυτήν την περίοδο, δίνοντας και μια επιπλέον ώθηση στην αύξηση της επισκεψιμότητας -πέραν του κλασικού 15νθημερου των εορτών.

Τα «σκήπτρα» και φέτος κρατάει ο Μύλος των Ξωτικών στα Τρίκαλα, όπως και η Ονειρούπολη στη Δράμα ενώ σε όλους τους ορεινούς προορισμούς τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν υψηλές πληρότητες.

Αύξηση παράλληλα παρουσιάζεται σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και σε αστικούς προορισμούς, με την Καλαμάτα να φτάνει το 72% στις προκρατήσεις.

ΠΡΟΣ SOLD OUT ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αυξημένη ζήτηση για χριστουγεννιάτικες αποδράσεις καταγράφεται γενικότερα στην Πελοπόννησο, όπως επισημαίνει ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας. «Ειδικά για το τετραήμερο 23-28 Δεκεμβρίου, καθώς οι ταξιδιώτες έσπευσαν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά να εξασφαλίσουν διαμονή, οι πληρότητες είναι εξαιρετικά υψηλές. Η ζήτηση για ορεινούς προορισμούς έχει αυξηθεί, με τις προκρατήσεις να αγγίζουν το 90%-100% και τα μικρότερα καταλύματα να έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Στην πρώτη θέση είναι η ορεινή Αρκαδία και χωριά όπως η Δημητσάνα, η Βυτίνα, η Στεμνίτσα και τα Λαγκάδια», επισημαίνει.

