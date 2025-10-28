Το Νοέμβριο σε Καλαμάτα, Μεσσήνη και Φιλιατρά 3 νέες ομάδες ΟΠΚΕ σε καταυλισμούς Ρομά

Σε λειτουργία θα τεθεί μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου το σχέδιο της Αστυνομίας με τον κωδικό “ΕΝΤΟΣ” που περιλαμβάνει ομάδες ΟΠΚΕ μέσα στους καταυλισμούς Ρομά.

Σύμφωνα με το σχέδιο τις νέες ομάδες θα στελεχώσουν 300 αστυνομικοί, 100 στην Αττική και 200 σε συγκεκριμένες περιοχές στην περιφέρεια.

Πρόκειται για μια εξαγγελία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη από τον Σεπτέμβριο που τίθεται σε εφαρμογή τις επόμενες εβδομάδες σε περιοχές με καταυλισμούς Ρομά σε όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχει έξαρση της εγκληματικότητας.

Ανάμεσα στις περιοχές που θα υπάρχει διαρκής αστυνόμευση σε καταυλισμούς που διαβιούν Ρομά είναι και η Μεσσηνία.

Ειδικότερα στο νομό έχει προβλεφθεί να δημιουργηθούν τρεις νέες ομάδες ΟΠΚΕ, στους οικισμούς Ρομά στην Καλαμάτα, στη Μεσσήνη και στην Τριφυλία με επίκεντρο τα Φιλιατρά.

Ακόμη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου νέες δυνάμεις με 50 αστυνομικούς

θα δράσουν στην Κορινθία, 30 αστυνομικοί θα ενταχθούν στην Αργολίδα με ιδιαίτερη έμφαση στη Νέα Κίο και μία ομάδα ΟΠΚΕ έχει προβλεφθεί στη Λακωνία, στον οικισμό του Ευρώτα.

Στόχος του νέου σχεδίου της ΕΛ.ΑΣ. είναι η μόνιμη παρουσία και η διαρκής επιτήρηση της Αστυνομίας μέσα σε αυτές τις περιοχές ώστε να αντιμετωπιστεί

δραστικά η παράνομη δραστηριότητα.

Βάρος στην μικροεγκληματικότητα

Στη Μεσσηνία το βάρος θα δοθεί στην μικροεγκληματικότητα, δηλαδή στις κλοπές και τις διαρρήξεις που προβαίνουν οι Ρομά, στην κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στην οπλοχρησία και την διατάραξη της δημόσιας τάξης. Η επιλογή των περιοχών ανά την Ελλάδα έγινε ύστερα από μελέτη του χάρτη εγκληματικότητας, αλλά και από επαφές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με αυτοδιοικητικούς παράγοντες και τοπικούς φορείς.

50 διαμεσολαβητές

Εν τω μεταξύ το προσεχές διάστημα μετά την εγκατάσταση των ομάδων στους καταυλισμούς η Αστυνομία θα ενισχυθεί με 50 διαμεσολαβητές.

Πρόκειται για ειδικό επιστημονικό προσωπικό (κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι) που θα λειτουργεί ως “γέφυρα” εμπιστοσύνης με τα μη παραβατικά μέλη των κοινοτήτων των Ρομά, ώστε να καταστεί σαφές ότι η παρουσία της Αστυνομίας στους καταυλισμούς είναι για την ασφάλεια και όχι για συλλογική τιμωρία.

Κ.Ηλ.