Καλαμάτα: 46χρονος έκλεψε κινητό από χρωματοπωλείο

Ενα κινητό τηλέφωνο από υπάλληλο σε κατάστημα χρωμάτων - σιδερικών στην οδό Αθηνών στην Καλαμάτα έκλεψε ένας 46χρονος το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης.

Ο δράστης προσποιούμενος τον πελάτη και εκμεταλλευόμενος την ενασχόληση των υπαλλήλων, άρπαξε το κινητό ενός υπαλλήλου πάνω από έναν πάγκο και έγινε... καπνός.

Ο υπάλληλος κατήγγειλε το περιστατικό κλοπής και την επόμενη ημέρα το βράδυ συνελήφθη ο 46χρονος στην Καλαμάτα από αστυνομικούς της Ασφάλειας Καλαμάτας μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού, δίχως όμως να έχει πάνω του το κινητό τηλέφωνο.

Σε έλεγχο όμως που του έγινε βρέθηκαν στην κατοχή του ένας αναδιπλούμενος σουγιάς με μήκος λάμας 7 εκατοστά και μία σιδερογροθιά, τα οποία κατασχέθηκαν.

Κ.Ηλ.