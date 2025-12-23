Δήμος Καλαμάτας: Σταθερά τέλη με… αυξημένες εισπράξεις

Τον καθορισμό των δημοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2026 ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών, η οποία αναμένεται να τεθεί προς τελική ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η εισήγηση περιλαμβάνει τροποποιήσεις σε επιμέρους κατηγορίες τελών, εισαγωγή νέων χρήσεων, αλλά και σαφή διατήρηση βασικών χρεώσεων στα ίδια επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους παραμένουν αμετάβλητα και για το 2026. Παρά τη μικρή αρνητική απόκλιση που καταγράφεται στα οικονομικά στοιχεία της ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, αυτή χαρακτηρίζεται περιορισμένη και εντός των νόμιμων ορίων, γεγονός που επιτρέπει τη διατήρηση των ίδιων συντελεστών χωρίς αναπροσαρμογές.

Ωστόσο, η διατήρηση των συντελεστών δεν συνεπάγεται με σταθερό συνολικό ύψος εσόδων, καθώς το 2026 θα εφαρμοστούν για ολόκληρο το έτος οι αυξήσεις που είχαν εγκριθεί. Στα ίδια επίπεδα παραμένει και ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, με την εισήγηση να προβλέπει αλλαγές στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο ορισμένων τελών. Ακόμα, εισάγονται για πρώτη φορά τέλη για τη χρήση σχολικών αιθουσών κατά τη διενέργεια εξετάσεων γλωσσομάθειας, καθώς και για τη χρήση του αμφιθεάτρου της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας.

Πρόκειται για νέες κατηγορίες χρεώσεων, οι οποίες δεν είχαν εφαρμοστεί έως σήμερα και αφορούν συγκεκριμένες, περιορισμένες χρήσεις δημοτικών υποδομών. Παράλληλα, στα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων γίνεται αναλυτικότερη κατηγοριοποίηση, κυρίως όσον αφορά την κατάληψη πεζοδρομίων και πλατειών για τραπεζοκαθίσματα. Η αλλαγή αφορά κυρίως τον τρόπο υπολογισμού, με τμηματική χρέωση ανά τετραγωνικό μέτρο, χωρίς να εισάγεται οριζόντια αύξηση των προβλεπόμενων τιμών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα τέλη κοιμητηρίων, τα οποία επικαιροποιούνται ώστε να εναρμονιστούν με τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων. Περιλαμβάνονται αναλυτικά οι χρεώσεις για ταφές, εκταφές, οστεοθήκες και οικογενειακούς τάφους, καθώς και προβλέψεις για πρόστιμα σε περιπτώσεις παραβάσεων, με διατήρηση των κοινωνικών απαλλαγών για ευάλωτες κατηγορίες πολιτών.

Στο ίδιο πλαίσιο, καταργείται το τέλος χρήσης αιγιαλού και παραλίας, σε εφαρμογή της νεότερης νομοθεσίας, αφαιρώντας ο Δήμος μία επιβάρυνση που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Συνολικά, από την εισήγηση προκύπτει ότι για το 2026 δεν προβλέπονται αυξήσεις στα βασικά δημοτικά τέλη, ενώ οι αλλαγές επικεντρώνονται κυρίως σε νέες ειδικές χρήσεις, διορθώσεις και εξειδικεύσεις του υφιστάμενου πλαισίου.

2.000.000 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟ 2026

Ως προς τα συνολικά έσοδα του Δήμου από την ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική άνοδο, κάτι που επισημάνθηκε από την παράταξη “Καλαμάτα Μετά”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Δημοτική Επιτροπή, τα έσοδα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά περίπου 2 εκατ. ευρώ, από τα 8,5 εκατ. ευρώ που υπολογίζονται για το 2025, σε περίπου 10,5 εκατ. ευρώ το 2026. Όπως εξηγήθηκε κατά τη συζήτηση, η αύξηση αυτή δεν οφείλεται σε νέα επιβάρυνση των πολιτών. Ειδικότερα, όπως είπε η αναπληρώτρια διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας Λευκοθέα Καράμπελα, θα ισχύσουν για όλο το 12μηνο οι περσινές αυξήσεις των τελών, οι οποίες την χρονιά που κλείνει ίσχυσαν για δέκα μήνες.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου ανέφερε σχετικά με τα κοιμητήρια πως ενοποιούνται το τέλος ταφής και το τέλος χρήσης τάφου τριετούς διάρκειας, καταργώντας το ένα από τα δύο, ενώ παράλληλα ενοποιούνται οι ζώνες (Α,Β,Γ). “Επί της ουσίας, το τέλος ταφής είναι ενιαίο για όλο το κοιμητήριο με 180 ευρώ” υπογράμμισε, τονίζοντας πως παραμένει το ίδιο ετήσιο τέλος φύλαξης οστών (οστεοφυλάκιο - 20 ευρώ), και στις οστεοθυρίδες (40 ευρώ). “Απαλλάσσονται πλήρως τα περιφερειακά κοιμητήρια από τα τέλη οστεοφυλακίου” πρόσθεσε, εξηγώντας πως προκύπτει μείωση στα τέλη μεσοσταθμικά μεν, μένοντας σταθερά δε, λόγω της άφιξης νέων τελών.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός σχολίασε πως η ποιότητα υπηρεσιών στο κοιμητήριο “έχει πάει στα τάρταρα”, υπογραμμίζοντας την προβληματική διαδικασία της αποσύνθεσης των σορών, η οποία οδήγησε όπως εκτίμησε στην παραπάνω τροποποίηση. Για τα τέλη κοινόχρηστων χώρων, ο ίδιος παρατήρησε πως είναι πολύ υψηλά, δίχως ο Δήμος να συνδράμει ανάλογα με παρεμβάσεις ώστε να στηρίξει τις επιχειρήσεις μέσω της ανταποδοτικότητας, ενώ για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έκανε λόγο για μια σκοτεινή πόλη με εξαίρεση το κέντρο και κάποιες γειτονιές, με τους πολίτες να καλούνται να πληρώσουν +22%. Η δημοτική σύμβουλος Ευγενία Κούβελα υπενθύμισε τις αυξήσεις των τελών που έγιναν πέρυσι, χαρακτηρίζοντας κάποιες εξ αυτών απαράδεκτες. Η ίδια ζήτησε προσοχή στις αλλαγές των τελών στο κοιμητήριο αλλά και σεβασμό, περιγράφοντας επικριτικά τα όσα συνέβησαν το περασμένο διάστημα με τις φωτογραφίες των νεκρών.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, υπενθύμισε πως τα τέλη ήταν σταθερά από το 2007 μέχρι και πέρυσι, επικαλούμενος τις αλλαγές στη διαχείριση των απορριμμάτων που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια. Ο ίδιος σχολίασε ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει από τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη πανελλαδικά, παρέχοντας υψηλές ανταποδοτικές υπηρεσίες, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε πως πολλοί δήμοι της χώρας προχώρησαν σε νέες αυξήσεις για το 2026, φιλοσοφία που δεν ακολούθησε η Καλαμάτα. “Εχουμε αποδείξει πως με ορθή διαχείριση των οικονομικών ο Δήμος Καλαμάτας άντεξε και αντέχει” υπογράμμισε. Τέλος ο κ. Βασιλόπουλος ανέφερε ότι ο στόχος της δημοτικής αρχής είναι η μελλοντική μείωση των δημοτικών τελών, εφόσον σταθεροποιηθούν ορισμένες διαδικασίες.