Ξεκίνησαν οι εργασίες ανάδειξης των αρχαίων της Υπαπαντής

Ξεκίνησαν οι εργασίες διαμόρφωσης και ανάδειξης των αρχαιοτήτων στη ΝΑ γωνία της πλατείας Υπαπαντής στην Καλαμάτα, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Οι εργασίες υλοποιούνται με βάση την εγκεκριμένη μελέτη ανάδειξης, με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί στις αρχές Μαρτίου ή το αργότερο μέχρι το Πάσχα.

Να υπενθυμίσουμε ότι με απόφαση στις 29 Απριλίου που υπογράφουν οι προϊστάμενες της των Γενικών Διευθύνσεων Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ολυμπία Βικάτου και Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων Αμαλία Ανδρουλιδάκη, λαμβάνοντας υπόψη την ομόφωνη γνωμοδότηση του ΚΑΣ στις 25 Φεβρουαρίου: “Α) Εγκρίνεται η αρχιτεκτονική, στατική και μελέτη Η/Μ για την προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν εντός του ανασκαφικού σκάμματος που βρίσκεται στο νοτιανατολικό άκρο, στη συμβολή των οδών Φάριος και Χρ.Θέμελη, στην πλατεία Υπαπαντής στην Καλαμάτα.

Η έγκριση δίδεται με τους ακόλουθους όρους: 1. Η επίστρωση του προς ανάδειξη χώρου να μη γίνει με πλακόστρωση αλλά με κατάλληλου τύπου, χρώματος και υφής αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα, ώστε να διαφοροποιείται από τις διαμορφώσεις της πλατείας. 2. Να εκπονηθεί υδραυλική μελέτη για την απορροή των ομβρίων που συγκεντρώνονται εντός του σκάμματος των προς ανάδειξη αρχαιοτήτων. 3. Να ληφθεί μέριμνα για την ανάδειξη του αρχαίου αναλημματικού τοίχου και τη στερέωση των πρανών του οδοστρώματος στα νότια αυτού, χωρίς να προκληθεί βλάβη στον διερχόμενο αγωγό ύδρευσης.

Όλες οι εργασίες να πραγματοποιηθούν υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, δια των εντεταλμένων εκπροσώπων της”.

Γ.Σ.