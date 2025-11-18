Κλήσεις σε άλλους 14 οδηγούς χωρίς κράνος στη Μεσσηνία

Στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου έγιναν 1.102 έλεγχοι σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους, από οδηγούς και συνεπιβάτες. Από 10 έως και 16 Νοεμβρίου βεβαιώθηκαν συνολικά 47 παραβάσεις, εκ των οποίων οι 42 ήταν από οδηγούς που δεν φορούσαν το προστατευτικό κράνος και σε πέντε συνεπιβάτες.

Ολοι τους θα κληθούν θα πληρώσουν πρόστιμο που φτάνει τα 350 ευρώ, ενώ οι οδηγοί θα τους αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης για έναν μήνα.

Οσον αφορά τη Μεσσηνία έγιναν 436 έλεγχοι (περισσότεροι από κάθε άλλο νομό) και βεβαιώθηκαν 14 κλήσεις σε οδηγούς δικύκλων για μη χρήση κράνους.

Στους άλλους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου βεβαιώθηκαν οι εξής κλήσεις: Αργολίδα 8, Αρκαδία 5, Κορινθία 13 και Λακωνία 7.

Κ.Ηλ.