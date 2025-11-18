Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας και Ένωση Γονέων ζητούν λύσεις στα σοβαρά προβλήματα στην εκπαίδευση

Τα θέματα που έθιξαν και απαίτησαν λύσεις, ήταν, σύμφωνα με την Α’ ΕΛΜΕ:

“1. Να συνεχίσει να διδάσκεται το μάθημα των μαθηματικών κατεύθυνσης ξεχωριστά στη Θετική κατεύθυνση από την Οικονομίας στο 2ο ΓΕΛ. Ο διευθυντής απάντησε πως είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει το νόμο και πως δε μπορεί να μη γίνεται συνδιδασκαλία από τη στιγμή που σε άλλα σχολεία δε διδάσκονται τα μαθηματικά. Ανέφερε επίσης πως και η έκθεση των σχολικών συμβούλων ήταν στην ουσία να γίνει συνδιδασκαλία.

2. Σχετικά με τα κενά που υπάρχουν ακόμα και μετά τη γ’ φάση αναπληρωτών/τριών διατυπώσαμε τη διαμαρτυρία μας και απαιτήσαμε να μην καλυφθούν τα κενά με υποχρεωτικές υπερωρίες. Ο διευθυντής εξέφρασε την ελπίδα πως τα κενά θα καλυφθούν (στο άγνωστο βέβαια μέλλον) στην επόμενη φάση προσλήψεων αλλά υπερασπίστηκε στην ουσία την πολιτική του υπουργείου αφού αναπαρήγαγε τη θεωρία της Ψωροκώσταινας και πως θα πρέπει να λέμε «ευχαριστώ στην πολιτεία που εγκρίνει ολιγομελή τμήματα και δαπανά τόσα χρήματα για την εκπαίδευση»…

3. Απαιτήσαμε την έγκριση του τμήματος ΖΕΠ1 στο 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας και δεσμεύτηκε πως θα ζητήσει την έγκριση και λειτουργία του τμήματος.

4. Θέσαμε το θέμα της καθυστέρησης των πληρωμών των επιτηρητών/τριών και των μελών επιτροπών για τις φετινές πανελλαδικές. Ο διευθυντής απάντησε πως εστάλησαν πρόσφατα στα

εντελλόμενα τα απαιτούμενα έγγραφα και απέδωσε την καθυστέρηση σε ελλείψεις στο Τμήμα Οικονομικών της διεύθυνσης μετά από μετακινήσεις του προσωπικού.

5. Θέμα της συνάντησης αποτέλεσε και η τοποθέτηση των υποδιευθυντών στα σχολεία που εκκρεμεί.

Οι συνάδελφοι/φισσες που περιμένουν την τοποθέτησή τους εκτελούν, άτυπα αλλά ουσιαστικά, χρέη υποδιευθυντών, επωμιζόμενοι όλο τον όγκο εργασίας της συγκεκριμένης θέσης, χωρίς να αμείβονται για αυτό, ενώ παράλληλα κάνουν και όλο το διδακτικό τους ωράριο χωρίς την αντίστοιχη μείωση. Ο διευθυντής δήλωσε πως άμεσα θα προχωρήσει σε ορισμό υποδιευθυντών, εκτός από μία περίπτωση για την οποία έχει γίνει ερώτημα στο υπουργείο και αναμένει την απάντηση.

6. Εκφράστηκε, επίσης, για άλλη μια φορά η αγανάκτηση των συναδέλφων/φισσών σε σχέση με τη διαδικασία της προμήθειας, την ποιότητα και ποσότητα των απαραίτητων υλικών και αναλώσιμων που παρέχει ο Δήμος Καλαμάτας. Ο διευθυντής απέδωσε τα προβλήματα στην αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης και στη γραφειοκρατία.

7. Τέλος ζητήσαμε να επανέλθει η άδεια για την ετήσια εκλογοαπολογιστική γενική μας συνέλευση.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι και από την παρέμβαση στο Διευθυντή ΔΕ αναδεικνύεται πως η εκπαίδευση για το κράτος είναι κόστος. Οι νόμοι εφαρμόζονται a la cart με στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων, εις βάρος όμως των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και των μαθητριών μας.

Παρότι ο διευθυντής ΔΕ διαβεβαίωσε πως θα προωθήσει τα αιτήματά μας προς το υπουργείο, γνωρίζουμε πως μόνο η συνεχής πίεση και ο κοινός μαζικός αγώνας εκπαιδευτικών, γονιών και

μαθητών/τριών μπορεί να είναι αποτελεσματικός, μπορεί να ανοίξει το δρόμο για ένα σύγχρονο σχολείο του 21ου αιώνα, για μια παιδεία που πραγματικά θα ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες”.

Καταλήγοντας, το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας σημειώνει: “Δε συμβιβαζόμαστε με την «πραγματικότητα» των σχολείων χωρίς εκπαιδευτικούς, χωρίς αναλώσιμα, χωρίς την απαραίτητη ασφάλεια για εμάς τους μαθητές και τις μαθήτριές μας. Ό,τι κερδίσαμε το κερδίσαμε με τους αγώνες μας! Συνεχίζουμε να διεκδικούμε!”.