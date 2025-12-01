Μεσσηνία: 13 συλλήψεις και 2 εξιχνιάσεις κλοπών σε αστυνομική επιχείρηση

Συνολικά στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου έγιναν έλεγχοι σε 535 άτομα, εκ των οποίων 461 ήταν Ελληνες και 74 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον, προσήχθησαν 47 άτομα, από τα οποία 39 ήταν Ελληνες και 8 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν -35- άτομα.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 349 οχήματα, βεβαιώθηκαν συνολικά 148 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκε μία ακινητοποίηση οχήματος.

Στη Μεσσηνία ειδικότερα έγιναν έξι συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Συνελήφθη ένας 22χρονος και ένας 21χρονος στην Καλαμάτα γιατί είχαν από κοινού ένα τσιγαριλίκι, ένας 42χρονος στο Ασπρόχωμα με 1,2 γραμμάρια χασίς, ένας 29χρονος στην Καλαμάτα με 4 γραμμάρια χασίς, ένας 32χρονος επίσης στην Καλαμάτα με 0,6 γραμμάρια χασίς και ένας 44χρονος στην Καλαμάτα που κατείχε 4,9 γραμμάρια χασίς σε τρεις συσκευασίες.

Ακόμη συνελήφθησαν τρία άτομα για ρεθματοκλοπή, ένας 24χρονος για ανυποταξία εσωτερικού,

ένας 17χρονος Ρομά για στέρηση δελτίου ταυτότητας και η 35χρονη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του και τέλος ένας αλλοδαπός που διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης έγιναν και δύο εξιχνιάσεις κλοπών.

Στην πρώτη περίπτωση αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας εξιχνίασαν μια κλοπή που έγινε στις 15 Οκτωβρίου στην Καλαμάτα. Οπως προέκυψε τότε ένας 24χρονος και ένας 16χρονος είχαν κλέψει από πόρτα ψυγείου σε μίνι μάρκετ, αναψυκτικά και διάφορα τρόφιμα αξίας 20 ευρώ και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.

Η δεύτερη εξιχνίαση έγινε από αστυνομικούς του Α. Τ. Τριφυλίας και αφορά μια υπόθεση που συνέβη στις 21 Νοεμβρίου στα Φιλιατρά.

Ειδικότερα ένας 55χρονος κατήγγειλε πως η πρώην σύντροφός του που διέμεναν μαζί του έκλεψε ένα πορτοφόλι που περιείχε το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ και διάφορα προσωπικά έγγραφα.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 41χρονης για κλοπή.

Κ.Ηλ.