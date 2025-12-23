Απόπειρα φίμωσης καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Αγωγή κατά της Κατερίνας Σολωμού, μέλους του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ, κοινοποίησε ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, με αφορμή δημόσια πολιτική κριτική που άσκησε τόσο στον ίδιο όσο και στο Μέγαρο Μαξίμου για την υπόθεση των υποκλοπών.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, η ενέργεια αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια πολιτικής φίμωσης και εκφοβισμού πολιτικών αντιπάλων. Στελέχη του κόμματος επισημαίνουν ότι η παραίτηση του κ. Δημητριάδη, μετά τις αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις, συνιστά έμμεση ανάληψη πολιτικής ευθύνης, την οποία είχε αποδεχθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η κυβέρνηση και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένουν βαριά εκτεθειμένοι για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και τη χρήση του λογισμικού Predator. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός είχε θέσει την ΕΥΠ υπό την άμεση εποπτεία του, ενώ κατηγορείται για μη συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δικαιώνει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ως προς την επίσημη ενημέρωσή του για την παρακολούθησή του.

Παράλληλα, αναφορά γίνεται και στις αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας στο πλαίσιο της δίκης για το Predator, σχετικά με φερόμενη χειραγώγηση της εξεταστικής επιτροπής το 2023 και την ύπαρξη κοινού κέντρου επιχειρήσεων μεταξύ της ΕΥΠ και του λογισμικού παρακολούθησης.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η χρονική συγκυρία της αγωγής δεν είναι τυχαία, καθώς συμπίπτει με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο να εξετάσει κατά προτεραιότητα την προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη. Η προσφυγή αφορά τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ για την επίσημη ενημέρωσή του σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Είναι προφανές πως ο κ. Δημητριάδης προσπαθεί να φιμώσει πολιτικά και να τρομοκρατήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Πηγή: ertnews.gr