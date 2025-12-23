Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας: Αφιερωμένο στη μνήμη του καθηγητή Δημήτρη Καρμπαλιώτη

Αφιερωμένο στη μνήμη του καθηγητή Δημήτρη Καρμπαλιώτη ήταν το Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας πού διεξήχθη στα Ιωάννινα από 11 έως 13 Δεκεμβρίου.

Στο πλαίσιο των εργασιών του καταξιωμένοι επιστήμονες, ομιλητές, Έλληνες και ξένοι, εξήραν την προσωπικότητα και το επιστημονικό έργο του αειμνήστου Μεσσήνιου καθηγητή.

Ακολούθως απενεμήθη τιμητική πλακέτα στη μνήμη του εκ μέρους της Ελληνικής Καρδιολογικής εταιρείας με την αναφορά:"Ως ελάχιστη αναγνώριση της προσωπικότητας, του ακεραίου χαρακτήρα του, του πολύπλευρου επιστημονικού του έργου και της προσφοράς του στη διεθνή και ελληνική Επεμβατική Καρδιολογία" καταλήγοντας με το Ιπποκράτειο ρηθέν "Ουκ ένι ιατρικήν ειδέναι όστις μη οίδεν ό,τι εστίν άνθρωπος".

Την απονεμηθείσα τιμητική πλακέτα εκ μέρους της οικογενείας και σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης παρέλαβαν η μητέρα του αειμνήστου καθηγητή Μαρία Λαχανά - Καρμπαλιώτη, ιατρός μικροβιολόγος και ο αδελφός του Κωνσταντίνος Καρμπαλιώτης, ιατρός επειγοντολόγος.