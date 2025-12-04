Αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς Ρομά σε Καλαμάτα και Οιχαλία

Αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς Ρομά πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Δευτέρα σε Μεσσηνία και Λακωνία από αστυνομικούς των Υπηρεσιών των δύο Διευθύνσεων Αστυνομίας.

Στη Μεσσηνία οι επιχειρήσεις έγιναν στους δήμους Καλαμάτας και Οιχαλίας και συγκεκριμένα σε Μελιγαλά, Ασπρόχωμα, Αγιο Κωνσταντίνο, Αρφαρα, Αγιο Φλώρο και Αγία Τριάδα.

Συνολικά ελέγχθησαν 17 άτομα, προσήχθησαν 5 άτομα, ενώ συνελήφθησαν τρία άτομα.

Ειδικότερα συνελήφθη ένας 15χρονος για στέρηση δελτίου ταυτότητας και η 38χρονη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του και ένας ακόμη 55χρονος στα Ακοβίτικα που κι αυτός στερούνταν ταυτότητας σε έλεγχο που του έγινε.

Στη Λακωνία ελέγχθησαν 13 άτομα, προσήχθησαν 3 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 3 άτομα, για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Τέλος, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων βεβαιώθηκαν τρεις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στους δύο νομούς.

Κ.Ηλ.