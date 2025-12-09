Τροχαίο με εγκλωβισμό στον δρόμο Ασπρόχωμα - Μεσσήνη: Αναζητείται ο υπαίτιος οδηγος

Τροχαίο με εμπλοκή δύο αυτοκινήτων και ενός φορτηγού σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στον δρόμο Ασπρόχωμα - Μεσσήνη στο ύψος της ΒΙΠΕ.

Σύμφωνα με αναφορές αυτοκίνητο που βγήκε από τον δρόμο της Καρυδιάς συγκρούστηκε με άλλο που εκινείτο με κατεύθυνση προς Καλαμάτα και αυτό με τη σειρά του συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγό.

Ο οδηγός του πρώτου οχήματος μάλιστα δεν σταμάτησε, όταν προκάλεσε το τροχαίο, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε με την Αστυνομία να τον αναζητεί.

Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας για τον απεγκλωβισμό ενός άνδρα και μίας γυναίκας από το ένα αυτοκίνητο, οι οποίοι λόγω των τραυματισμών που υπέστησαν μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.