Νέο απατηλό μήνυμα για δήθεν πληρωμή τροχονομικής παράβασης

Συγκεκριμένα οι δράστες αποστέλλουν μήνυμα SMS σε κινητά τηλέφωνα και προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες μέσω ψευδών ειδοποιήσεων περί δήθεν επιβολής «ποινής» ή «προστίμου» για υπέρβαση ορίου ταχύτητας. Στο συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος (link) για άμεση πληρωμή μικρού χρηματικού ποσού, με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών.

Αξίζει να σημειωθεί πως το μήνυμα περιέχει πολλά ορθογραφικά, συντακτικά και νοηματικά λάθη, γεγονός που επιβεβαιώνει πως πρόκειται για απάτη.

Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα, να μην πατούν τον σύνδεσμο, να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, αλλά να το αγνοούν και να το διαγράφουν.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες πρακτικές αποσκοπούν στην υποκλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων (phishing).

Η ΕΛ.ΑΣ. κάνει γνωστό πως σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει στοιχεία, να ενημερώσει άμεσα την τράπεζά του και τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.