Δήμος Καλαμάτας: Υπενθύμιση για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Την υποχρέωση καθαρισμού οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, καθώς και την έγκαιρη υποβολή της σχετικής δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, υπενθυμίζει ο Δήμος Καλαμάτας μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές και μισθωτές ακινήτων οφείλουν έως τις 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τον καθαρισμό των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων τους και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Παράλληλα, οι χώροι θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, η οποία εκτείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου. Οι υποχρεώσεις περιλαμβάνουν την απομάκρυνση ξερών χόρτων, φυτικών υπολειμμάτων, απορριμμάτων και άλλων εύφλεκτων υλικών, το κλάδεμα δέντρων και την αραίωση θάμνων, καθώς και τη συλλογή και μεταφορά των υπολειμμάτων σε χώρους που υποδεικνύει ο Δήμος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας.

Από τις σχετικές διατάξεις εξαιρούνται πλέον οι διαμορφωμένοι κήποι, οι γεωργικές καλλιέργειες, οι βοσκήσιμες εκτάσεις και οι χώροι στους οποίους η πρόσβαση είναι αντικειμενικά αδύνατη. Η νέα ρύθμιση προβλέπει αναπροσαρμοσμένο σύστημα προστίμων, με στόχο την αναλογικότερη αντιμετώπιση των παραβάσεων. Ειδικότερα, η μη πραγματοποίηση καθαρισμού σε συνδυασμό με τη μη υποβολή δήλωσης επισύρει πρόστιμο 500 ευρώ, ενώ στην περίπτωση που ο καθαρισμός έχει πραγματοποιηθεί αλλά δεν έχει κατατεθεί δήλωση, το πρόστιμο ανέρχεται σε 100 ευρώ. Για μη καθαρισμό οικοπέδου προβλέπεται πρόστιμο ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι κυρώσεις για την υποβολή ψευδούς δήλωσης, καθώς προβλέπεται πρόστιμο 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση υποβολής ένστασης και συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το πρόστιμο για τον μη καθαρισμό μειώνεται κατά 50%. Η υποβολή των δηλώσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Δημοσίου, ενώ για πολίτες που αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις ψηφιακές υπηρεσίες και για ευπαθείς ομάδες παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Ο Δήμος Καλαμάτας επισημαίνει επίσης ότι, από την 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου, ισχύει η απαγόρευση καύσης στην ύπαιθρο, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι σε περιπτώσεις αδιαφορίας ή μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων, καταλογίζοντας το σχετικό κόστος στους ιδιοκτήτες.