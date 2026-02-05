Περίεργη υπόθεση απάτης στο Ασπρόχωμα: Ιρλανδοί και Πολωνοί παρίσταναν τους εργολάβους

Μια περίεργη υπόθεση απάτης έλαβε χώρα ανήμερα της Υπαπαντής στο Ασπρόχωμα, με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας να περνούν χειροπέδες σε δέκα αλλοδαπούς άνδρες και να αναζητούν έναν ακόμη! Πρόκειται για τρεις Ιρλανδούς, ηλικίας 31, 43 και 33 χρονών και επτά Πολωνούς, ηλικίας 53, 25, 37, 46, 54, 32 και 31 χρονών που εξαπάτησαν έναν επαγγελματία στο Ασπρόχωμα και επιχείρησαν να εξαπατήσουν έναν ακόμη στην ίδια περιοχή.

Τα δέκα αυτά άτομα πήγαν το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας σε έναν 41χρονο που διατηρεί εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων και του συστήθηκαν ως εργολάβοι οδοποιίας, προτείνοντάς του να του ασφαλτοστρώσουν με πίσσα ένα τμήμα της επιχείρησής του, έναντι 2.500 ευρώ.

Ο 41χρονος πείστηκε και τους έδωσε τα χρήματα, με τους αλλοδαπούς απατεώνες να ξεκινούν τις εργασίες φορώντας φόρμες εργασίας και φωσφοριζέ γιλέκα, χρησιμοποιώντας μηχάνημα ασφαλτόστρωσης!

Υστερα από λίγη ώρα όμως οι αλλοδαποί ζήτησαν επιπλέον 11.000 ευρώ από τον 41χρονο, με τον ίδιο να αρνείται να τους τα δώσει.

Τότε αυτοί σταμάτησαν τις εργασίες και αποχώρησαν, δίχως να του επιστρέψουν πίσω τα 2.500 ευρώ που τους είχε δώσει εξ’ αρχής, με τον 41χρονο να ειδοποιεί την Αστυνομία.

Οι τρεις Ιρλανδοί και οι επτά Πολωνοί αφού έπιασε το σχέδιο τους, μετέβησαν σε ελαιοτριβείο στην ίδια περιοχή και είπαν το ίδιο “παραμύθι” και στον 48χρονο ιδιοκτήτη, να του ασφαλτοστρώσουν δηλαδή ένα τμήμα από τον περιβάλλοντα χώρο, ζητώντας του το ίδιο χρηματικό ποσό.

Ο 41χρονος όμως που την είχε “πατήσει”, πρόλαβε να ειδοποιήσει τηλεφωνικά τον 48χρονο και μάλιστα πήγε ο ίδιος στο ελαιοτριβείο, με τους απατεώνες να επιχειρούν να διαφύγουν μόλις τον αντίκρισαν!

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας είχαν φτάσει στο σημείο και συνέλαβαν επ’ αυτοφόρω τους επτά Πολωνούς.

Οι τρεις Ιρλανδοί πρόλαβαν και τράπηκαν σε φυγή, όμως συνελήφθησαν την επόμενη ημέρα στην Καλαμάτα, με έναν 33χρονο Ιρλανδό να διαφεύγει της σύλληψης.

Οπως προέκυψε από την προανάκριση τα 11 αυτά άτομα είχαν διαπράξει μια ακόμη απάτη στις 28 Ιανουαρίου στη Ζαχάρω Ηλείας.

Ειδικότερα χρησιμοποιώντας το ίδιο τέχνασμα είχαν αποσπάσει 1.500 ευρώ από έναν 69χρονο ιδιοκτήτη ελαιοτριβείου και στη συνέχεια του ζήτησαν επιπλέον 8.500 ευρώ.

Στην κατοχή των Ιρλανδών απατεώνων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.914 ευρώ, ενώ και οι δέκα δράστες οδηγήθηκαν χθες στον Εισαγγελέα Καλαμάτας.

Οι Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας προσπαθούν να διαλευκάνουν περαιτέρω την περίεργη αυτή υπόθεση, εξετάζοντας αν οι επιτήδειοι έχουν ξεγελάσει με τον ίδιο τρόπο κι άλλους επαγγελματίες.

Και φυσικά μένει να φανεί πως οι αλλοδαποί είχαν στη διάθεσή τους το μηχάνημα ασφαλτόστρωσης, αλλά και αρκετά κυβικά πίσσα!