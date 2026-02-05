Μεσσηνία: 3 συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά

Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς Ρομά πραγματοποιήθηκαν προχθές το πρωί σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Κορινθία με 13 συνολικά συλλήψεις.

Στη Μεσσηνία οι επιχειρήσεις έγιναν στους δήμους Καλαμάτας και Οιχαλίας από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων ελέγχθησαν 18 άτομα, προσήχθησαν 4 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 3 άτομα.

Ειδικότερα συνελήφθη ένας 25χρονος Ρομά στην Καλαμάτα για καταδικαστικό έγγραφο.

Σε βάρος του 25χρονου φυγόποινου εκκρεμούσε από τις 28 Ιανουαρίου απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Καλαμάτας για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ακόμη συνελήφθη μια 17χρονη για στέρηση δελτίου ταυτότητας και ο 63χρονος πατέρας της για παραμέληση της εποπτείας της.

Τέλος, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν δύο παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

