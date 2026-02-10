Καλαμάτα: Χύθηκαν λάδια στη γέφυρα του Νέδοντα στον Σταθμό - Κυκλοφοριακή συμφόρηση

Δύσκολες καταστάσεις έχουν δημιουργηθεί στο κέντρο της Καλαμάτας, καθώς εδώ και λίγη ώρα έχουν χυθεί λάδια που μετέφερε αυτοκίνητο και αναγκαστικάέχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Τα λάδια έχουν πέσει στη γέφυρα του Νέδοντα στο ύψος του Σιδηροδρομικού Σταθμού με την Τροχαία και τη Δημοτική Αστυνομία να έχουν αποκλείσει την κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας.

Ο περιορισμός της κίνησης των οχημάτων από τις οδούς Νέδοντος και Αρτέμιδος προς την Αριστομένους και το υπόλοιπο κέντρο της πόλης έχει δημιουργήσει κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους.

Την ίδια ώρα συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας έριξαν πριονίδι και συμπληρωματικά θα πέσει και άμμος για να γίνει πλήρης απορρόφηση των ποσοτήτων λαδιού που έχουν πέσει στο οδόστρωμα.