«Σχολείο στη Φύση» στο Αγρόκτημα Φοίφα

Η πρώτη περίοδος ξεκινά 16 Ιουνίου και το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5–12 ετών. Μέσα από ένα δίγλωσσο περιβάλλον, στα ελληνικά και στα αγγλικά, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως καλλιέργεια και κηπουρική, δημιουργική επανάχρηση, ξυλοκατασκευές, πηλό, βότανα, φυσικές «αλχημείες», μύθους των φυτών, μαγειρική στη φύση, θεατρικό παιχνίδι, δημιουργική κίνηση, παιχνίδια με το νερό και ελεύθερο παιχνίδι.

Σε μικρές ομάδες θα δημιουργήσουν τα δικά τους κατασκηνωτικά «χωριά», θα συνεργάζονται, θα εκφράζονται και θα συνδιαμορφώνουν τη ροή της ημέρας.

Για πληροφορίες καλέστε στο 2721022505.