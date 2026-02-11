Λιμεναρχείο Καλαμάτας: Συλλήψεις για μη τήρηση σύνθεσης πληρώματος σε αλιευτικό σκάφος

Ειδικότερα συνελήφθη ένας 47χρονος και ένας 29χρονος γιατί δεν τηρούνταν η σύνθεση του πληρώματος στο αλιευτικό σκάφος.

Συγκεκριμένα, κατά τον κατάπλου του αλιευτικού σκάφους ιδιοκτησίας του 47χρονου στο λιμάνι της Καλαμάτας, διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος απουσίαζε αν και ήταν ναυτολογημένος ως πλοίαρχος, ενώ την πλοιαρχία διενεργούσε ο 29χρονος, ναυτολογημένος ως ναυτόπαις.

Οι δύο συλληφθέντες πέρασαν από εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε εντολή να αφεθούν ελεύθεροι, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία που θα υποβληθεί αρμοδίως.

Σε βάρος του 47χρονου και του 29χρονου θα βεβαιωθούν διοικητικές, ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.