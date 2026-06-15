Μαρία Εκμεκτσίογλου: «Το τραπέζι ενώνει τους λαούς»

Η γνωστή σεφ, Μαρία Εκμεκτσίογλου μίλησε για τη γαστρονομική της πορεία και στάθηκε στο γεγονός πως η κουζίνα, η μαγειρική και το τραπέζι ενώνει τους λαούς.

«Εμένα μου αρέσει πολύ η κουζίνα. Είμαι γεννημένη μέσα σε μία μεγάλη κουζίνα, σε μία μεγάλη οικογένεια. Σε ένα σπίτι μεγάλο όπου ζούσαν παππούδες, γιαγιάδες, μαμάδες, θείες. Οπότε στις κουζίνες υπήρχαν μεγάλες κατσαρόλες και πολλά είδη φαγητών, το λαδερό, ο μεζές, το κυρίως, το γλυκό. Εγώ είχα μία κλίση στα γλυκά. Μου άρεζαν γιατί είχαν το άρωμα από τα μπαχαρικά, το μαχλέπι, το κακουλέ, τη μαστίχα, το φρέσκο βούτυρο, τη σοκολάτα, την κουβερτούρα. Οπότε ήταν αναπόφευκτο να ξεκινήσω με ζαχαροπλαστείο. Αργότερα, όταν πήγα Κωνσταντινούπολη, όμως, σύνδεσα και τα γλυκά και τη γαστρονομία με τη μαγειρική της πλευρά. Πολλοί ερχόντουσαν στα εστιατόριά μου για να φάνε και μετά να δοκιμάσουν τα γλυκά μου», ανέφερε αρχικά η γνωστή σεφ.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σύνδεση των λαών μέσα από τα τραπέζια. «Το τραπέζι είναι ο κυριότερος συνδετικός κρίκος, πέρα από την οικογένεια και για τους λαούς και τις φυλές. Ένα τραπέζι μαζεύει όλον τον κόσμο. Γι’ αυτό πάνω σε ένα τραπέζι κλείνονται συμφωνίες, υπογράφονται μεγάλα συμβόλαια, γίνονται οι προτάσεις γάμου, οι χωρισμοί, οι βαφτίσεις. Όλες οι έντονες στιγμές γίνονται πάνω σε ένα τραπέζι», τόνισε χαρακτηριστικά η Μ. Εκμεκτσίογλου.

Τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε στο Τυχερό Έβρου για τη 2η Γιορτή Αρβανίτικης πίτας και όπως ανέφερε εισέπραξε μεγάλη αγάπη από τον ελληνικό λαό.

"Η Ελλάδα δεν παύει να είναι γαστρονομικός προορισμός και χρειάζονται και τα γκουρμέ και τα “μισελενάτα” αλλά ας μην ξεχνάμε ποτέ και την παράδοση», είπε χαρακτηριστικά ενώ έστειλε και το δικό της μήνυμα σε νέα παιδιά, που θέλουν να ασχοληθούν με τη μαγειρική"