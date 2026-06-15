"Το μυστικό του Σάγκο" της Ελενας Λαζαρίδου

Τι είναι το διαφορετικό; Κάτι που δε μας μοιάζει; Κάτι που δε γνωρίζουμε; Κάτι που μας φοβίζει; Ή κάτι που αντιπαθούμε; Μερικές φορές είναι όλα αυτά μαζί! Και αυτό το ξέρει ο Σάγκο, μια ύαινα στην αφρικανική σαβάνα που μεγάλωσε κρύβοντας μέσα του ένα μυστικό. Ένα μυστικό που, αν το μάθουν τα υπόλοιπα μέλη της αγέλης, ίσως τον βάλει σε κίνδυνο. Πόσο ακόμα όμως θα αντέξει να λέει ψέματα; Μια ιστορία για τη συμπερίληψη και την αποδοχή που οφείλουμε να δείχνουμε σε όλους τους ανθρώπους, είτε μας φαίνονται διαφορετικοί είτε όχι!

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