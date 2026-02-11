Πέντε νέες μοτοσυκλέτες στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Μεσσηνίας

Πρόκειται για μοτοσικλέτες με τις οποίες ενισχύθηκε η Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

Ειδικότερα 431 νέες υπηρεσιακές μοτοσυκλέτες βρίσκονται στη διάθεση της ΕΛ.ΑΣ. ενδυναμώνοντας τον επιχειρησιακό της ρόλο, οι οποίες κατανεμήθηκαν στις διευθύνσεις όλης της χώρας ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας παρέλαβε από την Τρίπολη πέντε από αυτές (τις περισσότερες από κάθε άλλη διεύθυνση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου), οι οποίες ενίσχυσαν την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Μεσσηνίας και ήδη βρίσκονται στους δρόμους για να συνεισφέρουν στην άμεση αστυνόμευση περιοχών.

Οι 5 νέες υπηρεσιακές μοτοσυκλέτες, με τις οποίες ανανεώθηκε ο στόλος, εκτιμάται ότι θα αναβαθμίσουν σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο νομό, βελτιώνοντας την ταχύτητα επέμβασης και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφάλειας προς τους πολίτες.

Κ.Ηλ.