Επίσκεψη Χριστόπουλου στη δήμαρχο Οιχαλίας

Στη συνάντηση στο δημαρχείο Μελιγαλά παρευρέθηκαν ακόμη ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Οιχαλίας Νίκος Σινάπης και ο επικεφαλής της ΟΠΚΕ Μεσσηνίας Κωνσταντίνος Κουρούπης.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της ασφάλειας και της καθημερινότητας των πολιτών, με την δήμαρχο να αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της Αστυνομίας στη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής και της ασφάλειας. Συζητήθηκαν επίσης τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του δήμου και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Κ.Ηλ.