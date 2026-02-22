Βιβλίο του Γιάννη Λάσκαρη για τη Μεσσήνη

Διαθέσιμο δωρεάν για ανάγνωση ή λήψη είναι το βιβλίο «Ξανασχεδιάζοντας τη Μεσσήνη – Η μεγάλη εικόνα της πόλης» του Γιάννη Λάσκαρη, πρώην επικεφαλής της παράταξης «Επανεκκίνηση για τον Δήμο Μεσσήνης» και γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο παρουσιάζει το όραμά του για τη Μεσσήνη.

Στο βιβλίο αναφέρεται ότι η «μεγάλη εικόνα» της πόλης αποτελεί μια ενιαία στρατηγική για μια πόλη που είναι: Λειτουργική και προσβάσιμη – με δημόσιους χώρους που εξυπηρετούν καθημερινές ανάγκες. Πράσινη και ανθεκτική – με σεβασμό στο περιβάλλον και στην ιστορική κληρονομιά. Ζωντανή και κοινωνική – όπου οι κάτοικοι συμμετέχουν, συνεργάζονται και αισθάνονται ότι ανήκουν. Η επιτυχία αυτού του σχεδίου στηρίζεται στη συνέπεια, την αφοσίωση στους δημόσιους χώρους και τη συμμετοχή των κατοίκων. Όταν κάθε παρέμβαση συνδέεται με το σύνολο της πόλης, η Μεσσήνη μπορεί να γίνει πόλη-παράδειγμα, που συνδυάζει ιστορική συνέχεια, περιβαλλοντική ανθεκτικότητα και κοινωνική ζωντάνια. Ολόκληρη η έκδοση στο σύνδεσμο: https://drive.google.com/file/d/1at8_e1WzTEHBMaN3JOkRs4Uw_C6QLEdL/view?usp=sharing.