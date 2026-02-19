eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026 14:13

Διάρρηξη σπιτιού στον Αγιο Σίδερη

Γράφτηκε από

Διάρρηξη σπιτιού στον Αγιο Σίδερη

Premium Strom

Μία ακόμη διάρρηξη σημειώθηκε σε σπίτι στην Καλαμάτα και μάλιστα απογευματινές ώρες.

Ειδικότερα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τρίτης άγνωστοι δράστες παραβίασαν την πόρτα της κουζίνας σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Σίδερη και εισήλθαν σε αυτό.

Αφού έψαξαν όλο το σπίτι και ειδικά τα υπνοδωμάτια, αφαίρεσαν χρυσαφικά, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας και τράπηκαν σε φυγή.

Την ώρα της διάρρηξης οι ιδιοκτήτες έλειπαν από το σπίτι, ενώ θεωρούν πως είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις τους και “χτύπησαν” όταν έφυγαν από αυτό.

Τα περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων στην Καλαμάτα και στην ευρύτερη περιοχή δεν έχουν σταματήσει, με τους πολίτες να ανησυχούν και να ζητούν μεγαλύτερη αστυνόμευση και προστασία.

Κ.Ηλ.

 

 

Κατηγορία Αστυνομικά
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις