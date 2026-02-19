Διάρρηξη σπιτιού στον Αγιο Σίδερη

Μία ακόμη διάρρηξη σημειώθηκε σε σπίτι στην Καλαμάτα και μάλιστα απογευματινές ώρες.

Ειδικότερα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τρίτης άγνωστοι δράστες παραβίασαν την πόρτα της κουζίνας σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Σίδερη και εισήλθαν σε αυτό.

Αφού έψαξαν όλο το σπίτι και ειδικά τα υπνοδωμάτια, αφαίρεσαν χρυσαφικά, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας και τράπηκαν σε φυγή.

Την ώρα της διάρρηξης οι ιδιοκτήτες έλειπαν από το σπίτι, ενώ θεωρούν πως είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις τους και “χτύπησαν” όταν έφυγαν από αυτό.

Τα περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων στην Καλαμάτα και στην ευρύτερη περιοχή δεν έχουν σταματήσει, με τους πολίτες να ανησυχούν και να ζητούν μεγαλύτερη αστυνόμευση και προστασία.

Κ.Ηλ.